Balık mevsimi geldiğinde severek hazırlayacağınız enfes bir tarifimiz var. Pratik ve sağlıklı olarak hazırlayabileceğiniz fırında uskumru tarifi çok hafif bir tarif olacaktır. Biz tarifimizde sadece limon ve soğan kullandık ama siz dilerseniz, biber ve domates dilimleyerek tepsiye dizebilirsiniz. Yanına salata ve enfes bir çorba tarifi ile çok güzel bir öğün olacaktır.

MALZEMELER

3-4 adet uskumru

1 adet limon

1 adet kuru soğan

Kırmızı pul biber

Kekik

Defneyaprağı

FIRINDA USKUMRU YAPILIŞI