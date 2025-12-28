Habertürk
        Fırsatçılar asgari ücret zammını fırsat bildi - İş-Yaşam Haberleri

        Fırsatçılar asgari ücret zammını fırsat bildi

        Asgari ücrete zam yapılır yapılmaz fırsatçılar da etiketleri artırmaya başladı. Esra Toptaş yazdı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2025 - 18:19 Güncelleme: 28.12.2025 - 18:19
        Fırsatçılar asgari ücret zammını fırsat bildi
        Asgari ücrete zam gelir gelmez fırsatçılar da harekete geçti. Asgari ücretli çalışan daha zamlı maaşını almadan, çarşıda pazarda etiketler artmaya başladı. Ticaret Bakanlığı da harekete geçti. Bu kapsamda İstanbul’da 42 üründe gerekçesiz fiyat artışı tespit edildi ve etiket artıran marketlere ceza yağdı. Peki vatandaş ne yapmalı? Etiketlerde neye dikkat etmeli ve usulsüz artış nereye şikayet edilmeli? Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu bu sorulara şöyle yanıt verdi:

        ‘HEMEN ŞİKAYET EDİN’

        “Asgari ücretin belirlenmesi ertesinde, bazı fırsatçılar ve vurguncular tarafından temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarına zam yapılması her yıl tekrarlanan çirkin bir klasik haline geldi.

        Ancak geçmiş yıllarda gelen şikayetler nedeniyle harekete geçen ticaret bakanlığı günler öncesinden yaptığı açıklamayla, haksız yere fiyat artışlarına müsamaha edilmeyeceğini duyurmasına rağmen, yaptığı denetimlerde İstanbul ilinde bir zincir marketin 42 ürüne gerekçesiz yere zam yaptığını tespit etmiştir. Ayrıca Ankara gibi büyük şehirlerde ve Anadolunun birçok ilini kapsayan denetim sonucunda da benzer şekilde haksız fiyat artışları tespit edilmiş ve yaptırım uygulanmak üzere tutanak düzenlenmiştir.

        Ancak idari para cezalarının fırsat vurguncuları için yeterli önlem olamadığı görülmektedir.

        Bu tür fırsatçı ve vurgunculara karşı daha etkin önlemler alınması, makul sebebe dayanmaksızın fiyatını arttıranlara uygulanan yaptırımların caydırıcı olması sağlanmalıdır.

        Bu noktada tüketicilere de önemli görevler düşmektedir.

        Asgari ücret artışı ertesinde fiyatı artan ürünlerin tespiti oldukça kolaydır. Bilindiği üzere tüm ürünlerde fiyat etiketi bulunması ve bu etiketlerde fiyat değişikliği tarihi yazılması zorunludur.

        Durduk yerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarında artış gördüğü zaman etiket, fatura, fiş, ekran görüntüsü gibi belgelerin fotoğraflarını ticaret bakanlığı bünyesindeki ‘Haksız Fiyat Artışı’ değerlendirme kuruluna iletmeleri gerekmektedir.

        Bu başvurular internet üzerinden iletilebildiği gibi mobil uygulamadan da yapılabilir.”

