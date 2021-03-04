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Fırsatçılar iş başında! 'Aşı sıranız geldi' mesajına dikkat!

Sağlık Bakanlığı tarafından gönderildiği izlenimi verilen ‘aşı sıranız geldi’ içerikli dolandırıcılık amaçlı cep telefonu mesajlarıyla vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Dr. Öğretim Üyesi Mikrobiyolog İpek Ada Alver, aşılama takvimi ve aşılanan kişi sayısı gibi merak edilen bilgilerin Sağlık Bakanlığı web sitesinde açık şekilde paylaşıldığını söyledi. Alver, "Sağlık Bakanlığı, hastane ya da laboratuvar ismi vererek size ulaşan kişilere itibar etmeyin" uyarısında bulundu

FIRSATÇILAR İŞ BAŞINDA! Bu mesaja dikkat! Sakın kanmayın - Haberler
Bu mesaja dikkat! Sakın kanmayın
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DHA

Tüm dünyada Covid-19 aşılama çalışmaları devam ederken, bu durumu fırsata çeviren umut tacirleri ortaya çıkmaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderildiği izlenimi verilen ‘aşı sıranız geldi’ içerikli dolandırıcılık amaçlı cep telefonu mesajlarıyla vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı, bu tespiti resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu ve vatandaşları "Kısa mesajda yer alan linke tıklamayınız" şeklinde uyardı.

Dr. Öğretim Üyesi Mikrobiyolog İpek Ada Alver, salgınla mücadelenin hassas bir dönemden geçtiğini belirtti. Mikrobiyolog İpek Ada Alver, son aylara kadar tedavi ve korunma önlemlerinin öne çıktığı Covid-19’a karşı mücadele çalışmalarının son haftalarda aşılama çalışmalarına yoğunlaştığını hatırlattı.

AŞI RANDEVUSU e-NABIZ, MHRS VE ALO 182 ÜZERİNDEN ALINIYOR

Aşılama takvimi ve aşılanan kişi sayısı gibi merak edilen bilgilerin Sağlık Bakanlığı web sitesinde açık şekilde paylaşıldığını hatırlatan Dr. İpek Ada Alver, "Aşı takvimine göre, aşı uygulaması yapılmaya hak kazanan bireyler aşı randevusunu e-nabız, MHRS ve ALO 182 üzerinden aile hekimi ya da hastane seçimi yaparak alabiliyor" dedi.

"VATANDAŞ DOLANDIRICININ HEDEFİNDE"

Dr. Alver, aşılama konusundaki tüm bilgiler resmi kurum sitelerinden herkese açık şekilde duyurulmasına rağmen Covid-19 enfeksiyonu korkusunun vatandaşları kimi dolandırıcıların hedefi haline getirdiğini ifade etti. İlgisiz kişilerin vatandaşlara ‘aşı sıranız geldi’ ya da ‘aşı takviminde sizi öncelikli sıraya alabiliriz’ şeklinde SMS yolladıklarını anlatan İpek Ada Alver şunları söyledi: "Kısa mesaj atan ya da telefonla arayan dolandırıcılara itibar etmeyin. E-Posta, kısa mesaj ve WhatsApp, Telegram gibi uygulamalar yoluyla gelen mesajlardaki linklere de sakın tıklamayın. Çünkü bu ve benzeri yöntemlerle vatandaşın tüm kişisel veri ve hesaplara ulaşabiliyorlar. Bu da ciddi mağduriyetler yaşanmasına yol açabiliyor."

"NEREDE TALEP KARŞILANAMIYORSA ORADA DOLANDIRICILAR DEVREYE GİRİYOR"

“Koronavirüs tüm dünyayı etkileyen bir salgın, milyonlarca kişiye aşı yetiştirmek zor" diyen Dr. Alver sözlerini şöyle sürdürdü: "Talebin artışıyla birlikte ülkelerin aşıya en hızlı şekilde ulaşma çabası aşı savaşlarını gündeme getirdi. Durum böyle olunca da durumu fırsata çeviren dolandırıcılık çeteleri ortaya çıkmaya başladı. Nerede talep karşılanamıyorsa orada dolandırıcılar devreye giriyor.”

"20 DOLARA AŞI KARTI VERELİM, SIRANIZI ÖNE ALALIM"

Dr. Alver, aşı dolandırıcılarının pek çok yol izlediğini belirterek “ABD’de Shopify destekli çevrimiçi mağazalar kurularak sadece 20 dolara aşı kartı satan yasa dışı siteler mevcutken, aynı durum diğer pek çok ülkede de aşı sıranızın öne alındığını beyan ederek link gönderip dolandırmaya çalışan sitelerden gelen SMS ya da eve kargo ile Covid-19 testleri gönderen yasadışı firmalar olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

"TUZLU SUYU AŞI DİYE SATMIŞLAR"

Eylül ayından bu yana Çin’de 80’den fazla kişin binlerce doz sahte Covid-19 aşısı ile yakalandığını anlatan Dr. Alver, şöyle dedi: “Dolandırıcılık çetelerinin başta Afrika ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına, aşı yerine salin dediğimiz tuzlu su çözeltisinden oluşan solüsyonları gönderdiği tespit edildi. Bu durumda sahte aşılar bırakın insanları korumayı, salgının daha da yayılmasına neden olacaktır. Bununla birlikte dolandırılan kişiler ne yazık ki hem sağlık hem de maddi kayıplar yaşayacaktır.”

HEMEN 184 SABİM HATTI VE EMNİYETE ŞİKAYET EDİN

Türkiye’ye kaçak yollardan ilaç ve aşı sokulmaya çalışıldığını anlatan Dr. Alver vatandaşlara şu uyarıda bulundu: "Bu konuda kaygıya kapılmadan bilinçli davranmanız yeterli. Sağlık Bakanlığı, hastane ya da laboratuvar ismi vererek size ulaşan kişilere itibar etmeyin. Size ulaşan SMS, link ya da aramalarda kişisel bilgilerinizi asla vermeyin. E-nabız, MHRS ya da Alo 182’den alınmış randevunuz olmadığı halde aşı, ilaç ya da test için geldiğini beyan edenlere kapınızı açmayın. Bu gibi durumlarda inceleme başlatılması ve diğer vatandaşların da mağduriyetinin önlenmesi adına hemen 184 SABİM hattı ve emniyete şikayette bulunun."

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