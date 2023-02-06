FSM'de römork yan yattı! Kadıköy'de ağaç devrildi! İstanbul'da etkili fırtına!

DENİZE UÇMAMASI İÇİN HALATLARLA BAĞLANDI

DHA'da yer alan habere göre köprünün çelik halatlarına doğru yan yatan römorkun, denize uçmaması için halatla bağlandı.

BİR ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Bir şerit trafiğe kapatılarak römorkun kaldırılması için çalışma başlatıldı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Ekiplerin çalışmasının ardından römork kaldırılırken, her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandığı görüldü.