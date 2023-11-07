Fırtına yüzünden fiyatı yükseldi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde geçtiğimiz hafta 70 liraya satılan Marmara hamsisinin kilosu, bu hafta 100 lira oldu

Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava şartları, balık fiyatlarına olumsuz olarak yansıdı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’nde bu hafta palamutun tanesi 150 liraya satılırken, lüfer 180 liraya, çupra ve levrek ise 100 liraya tezgahlardaki yerini aldı.

Fiyat artışından en çok etkilenen balık ise Marmara hamsisi oldu. Hamsinin kilosu 70 liradan 100 liraya çıktı.

Balıkçı Sezgin Acar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, balık avcılığının tamamen hava şartlarına bağlı olarak seyrettiğini belirterek, “Hava bozunca balık az tutuluyor. Mesela yerli hamsinin kilosu geçen hafta 70 liraydı ama bu hafta 100 liraya çıktı. Bunda şiddetli lodosun etkisi var. Lodos şiddetli olunca bazı tekneler denize açılamıyor. Fiyatı değişmeyen tek balık istavrit diyebilirim, kilosunu 70 liraya satıyoruz. Lüferin tane fiyatı da arttı. Şu an tanesi 180-200 liraya dayandı” dedi.