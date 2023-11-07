Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.868,02 %2,10
        DOLAR 28,4681 %0,11
        EURO 30,5015 %0,03
        ALTIN 1.806,38 %-0,11
        FAİZ 39,65 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 20,97 %-0,46
        BITCOIN 34.929,00 %-0,29
        GBP/TRY 35,1149 %0,00
        EUR/USD 1,0707 %-0,12
        BRENT 84,62 %-0,66
        ÇEYREK ALTIN 2.953,43 %-0,11
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fırtına yüzünden hamsinin fiyatı yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Fırtına yüzünden fiyatı yükseldi

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde geçtiğimiz hafta 70 liraya satılan Marmara hamsisinin kilosu, bu hafta 100 lira oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 07:51 Güncelleme: 07.11.2023 - 07:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fırtına yüzünden fiyatı yükseldi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava şartları, balık fiyatlarına olumsuz olarak yansıdı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’nde bu hafta palamutun tanesi 150 liraya satılırken, lüfer 180 liraya, çupra ve levrek ise 100 liraya tezgahlardaki yerini aldı.

        Fiyat artışından en çok etkilenen balık ise Marmara hamsisi oldu. Hamsinin kilosu 70 liradan 100 liraya çıktı.

        Balıkçı Sezgin Acar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, balık avcılığının tamamen hava şartlarına bağlı olarak seyrettiğini belirterek, “Hava bozunca balık az tutuluyor. Mesela yerli hamsinin kilosu geçen hafta 70 liraydı ama bu hafta 100 liraya çıktı. Bunda şiddetli lodosun etkisi var. Lodos şiddetli olunca bazı tekneler denize açılamıyor. Fiyatı değişmeyen tek balık istavrit diyebilirim, kilosunu 70 liraya satıyoruz. Lüferin tane fiyatı da arttı. Şu an tanesi 180-200 liraya dayandı” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hamsi
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Cani tutuklandı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Cani tutuklandı!
        Netanyahu'dan ateşkes açıklaması
        Netanyahu'dan ateşkes açıklaması
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        İtalya, Arnavutluk’a göç merkezleri kuracak
        İtalya, Arnavutluk’a göç merkezleri kuracak
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        G.Saray'ın Bayern 11'i netleşiyor
        G.Saray'ın Bayern 11'i netleşiyor
        Siirt'te feci kaza!
        Siirt'te feci kaza!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile görüştü
        ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile görüştü