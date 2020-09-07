Fizy'nin ağustos ayındaki en iyileri açıklandı

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Türkiye'nin dijital müzik platformu Fizy'de ağustos ayının en çok ilgi gören isimleri belli oldu. Şarkıcı Zeynep Bastık, son dönemlerde yeni yayınladığı şarkılarıyla ayın en çok dinlenen şarkıcısı oldu.

Öte yandan YouTube kanalından paylaştığı şarkıyla adını duyuran Zehra'nın 'Cennetten Çiçek' parçası fizy'de en çok dinlenen ve paylaşılan şarkı unvanını aldı.

Ayrıca geçen ayın en fazla beğeni alan çalışması ile sosyal medya fenomeni Didomido'nun yeni çıkardığı 'Nimet' şarkısı oldu.

Zeynep Bastık'tan sonra en çok dinlenen isimler ise şu şekilde; Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Sura İskenderli, Ahmet Kaya, Ziynet Sali, Oğuzhan Koç, İbrahim Tatlıses, Ece Mumay ve Ebru Gündeş.

Ağustos ayında en çok dinlenen müzik türleri ise; Pop, rap ve arabesk oldu.

Geçtiğimiz ay, Fizy'yi en çok dinleyen şehirlerin başında; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Konya, Diyarbakır, Samsun ve Kayseri geldi.

Listeler arasında en çok tercih edilenler şöyle sıralandı: 'En Yeniler (Yerli)', 'Günün Listesi', 'En Yeniler (Yabancı)', 'fizy pop', '2020 Yaz', '90'lar Türkçe Pop', 'fizy rap', '#EvdeHayatVar pop', 'Yaz Klasikleri Vol II', '2020 Yaz Hitleri'.