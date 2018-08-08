Flamengo - Cruzeiro maçı istatistikleri

Copa Libertadores Son 8 Turu heyecanı devam ediyor. Flamengo, 09 Ağustos 2018 Perşembe günü Cruzeiro takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:45. Flamengo son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Cruzeiro son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 489. İddaa'da Flamengo kazanır 1.70, berabere biter 3.00, Cruzeiro kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.40.

Flamengo son haftadaki Vitoria müsabasında 1-2 kazandı.

Cruzeiro, Botafogo karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ