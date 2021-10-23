Akar'dan flaş Fransa ve Yunanistan açıklaması! 0:00 / 0:00

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Gündeme ilişkin açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunanistan ve Fransa arasındaki anlaşma, NATO'nun içinde olmamıza rağmen birtakım ittifaklar aranması hem NATO'ya hem ikili ilişkilere zarar verir, güveni sarsar. Yunan Savunma Bakanı ile olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Bu görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde görmeyi bekliyoruz" dedi.

Bakan Akar: "F-16 tedariki konusunda, teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye’nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor" diye konuştu.