        Flaş iddia: Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı! - Futbol Haberleri

        Flaş iddia: Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!

        Fenerbahçe'nin PSV Eindhoven'da forma giyen Joey Veerman'ın transferi için anlaşmaya vardığı iddia edildi. İşte detaylar...

        Giriş: 19.12.2025 - 18:49 Güncelleme: 19.12.2025 - 19:42
        1

        Fenerbahçe, PSV Eindhoven'da forma giyen Joey Veerman'ın transferi için anlaşmaya vardı.

        2

        Fabrizio Romano'ya göre sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı orta saha oyuncusunun 20 milyon euro'nun üzerindeki serbest kalma maddesini devreye sokmaya hazırlanıyor.

        3

        Transferde önemli bir aşama geride kalınırken, Joey Veerman'ın da Fenerbahçe ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

        4

        PSV Eindhoven teknik direktörü Peter Bosz da ligde Utrecht ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        5

        Peter Bosz, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan orta saha oyuncuları Joey Veerman ile ilgili konuştu.

        6

        "EN GÜÇLÜ KADROYLA YAPMAK İSTİYORUZ"

        Bosz, "Şampiyon olmak istiyoruz ve bunu mümkün olan en güçlü kadroyla yapmak istiyoruz. Üst düzey bir oyuncuyu satmak, şampiyon olamayacağınız anlamına gelmez, ancak ters tepebilir de. Transfer kapısını kapatamam; modern futbol böyle işlemiyor." dedi.

        7

        PSV Eindhoven forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 27 yaşındaki Veerman, 8 gol attı ve 7 asist yaptı.

