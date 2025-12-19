Flaş iddia: Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!

"EN GÜÇLÜ KADROYLA YAPMAK İSTİYORUZ"

Bosz, "Şampiyon olmak istiyoruz ve bunu mümkün olan en güçlü kadroyla yapmak istiyoruz. Üst düzey bir oyuncuyu satmak, şampiyon olamayacağınız anlamına gelmez, ancak ters tepebilir de. Transfer kapısını kapatamam; modern futbol böyle işlemiyor." dedi.