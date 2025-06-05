Flaş iddia: Nice, Gaoussou Diarra için harekete geçti!

İstanbulspor'daki performansıyla dikkat çeken Gaoussou Diarra için talipler artıyor.

Fransız basınında yer alan habere göre, Nice, 22 yaşındaki Malili futbolcu ile ilgileniyor. Nice'in Diarra transferi için harekete geçtiği ve bu transferin şartlarını araştırmaya başladığı belirtildi.