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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Florya'da planlar alt üst oldu! - Galatasaray Haberleri

        Florya'da planlar alt üst oldu!

        Hatayspor maçında sağ üst adalesinde ağrı hisseden Davinson Sanchez'in MR sonucu beklenenden farklı çıktı. Kolombiyalı yıldızın adalesinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildi ve Davinson Sanchez sahalardan en az üç hafta uzak kalacak. Young Boys ile kritik bir eleme maçına çıkacak olan Galatasaray'da bu sakatlık, planları alt üst etti

        Giriş: 13.08.2024 - 10:35 Güncelleme: 13.08.2024 - 10:35
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        Planlar alt üst oldu!
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        Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da müsabakanın son anlarında sağ üst adalesinde ağrı hisseden Davinson Sanchez'in MR sonuçları, planları alt üst etti.

        Müsabakanın ardından bir gün izin yapan sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez'in bacağındaki kanama nedeniyle MR için bir süre daha beklenmesi gerekti. Sağlık ekibi tarafından yapılan detaylı kontroller sonucu, Kolombiyalı yıldızın adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi.

        ÜÇ HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

        Adale grubundaki ikinci derecede zorlanma ve kanama yaşayan Davinson Sanchez'in sahalardan en az üç hafta uzak kalması bekleniyor. Söz konusu süreçte ligde Konyaspor, Gaziantep FK ve Adana Demirspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise Young Boys ile önemli sınava çıkacak.

        SAVUNMANIN EN KRİTİK İSMİ

        İsviçre temsilcisiyle 21 Ağustos'ta deplasmanda; 27'sinde ise evinde karşılaşacak olan Galatasaray'da planlar da değişti. Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson'un fiziksel yapısı nedeniyle sezona 'yavaş' başlaması ve diğer futbolculardan daha geç form tutmaları, Davinson Sanchez'i sezon başı için savunmanın en kritik ismi haline getirmişti.

        ATLETİZMİYLE FARK YARATIYORDU

        Ön alan presini henüz yüksek şiddetle yapamayan ve bu nedenle takım boyunu kısaltmak için savunmasını orta saha çizgisine kadar çıkarmak durumunda kalan Galatasaray'da Davinson Sanchez atletizmiyle fark yaratıyordu. Teknik direktör Okan Buruk, Sanchez’in yokluğunda savunma hattında hattında ideal ikilisini kullanamayacak.

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