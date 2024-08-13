Florya'da planlar alt üst oldu!

Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da müsabakanın son anlarında sağ üst adalesinde ağrı hisseden Davinson Sanchez'in MR sonuçları, planları alt üst etti.

Müsabakanın ardından bir gün izin yapan sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez'in bacağındaki kanama nedeniyle MR için bir süre daha beklenmesi gerekti. Sağlık ekibi tarafından yapılan detaylı kontroller sonucu, Kolombiyalı yıldızın adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi.

ÜÇ HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK Adale grubundaki ikinci derecede zorlanma ve kanama yaşayan Davinson Sanchez'in sahalardan en az üç hafta uzak kalması bekleniyor. Söz konusu süreçte ligde Konyaspor, Gaziantep FK ve Adana Demirspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise Young Boys ile önemli sınava çıkacak.

SAVUNMANIN EN KRİTİK İSMİ İsviçre temsilcisiyle 21 Ağustos'ta deplasmanda; 27'sinde ise evinde karşılaşacak olan Galatasaray'da planlar da değişti. Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson'un fiziksel yapısı nedeniyle sezona 'yavaş' başlaması ve diğer futbolculardan daha geç form tutmaları, Davinson Sanchez'i sezon başı için savunmanın en kritik ismi haline getirmişti.