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        Haberler Ekonomi Teknoloji FM25 iptal edildi - Teknoloji Haberleri

        FM25 iptal edildi

        Sports Interactive, her yıl yayınlanan Football Manager oyununun 2025 versiyonunun çıkmayacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 14:30 Güncelleme: 07.02.2025 - 14:30
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        FM25 iptal edildi
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        Oyunseverlerin merakla beklediği Football Manager 2025, bu yılı pas geçecek. Sports Interactive, her yıl yayınlanan Football Manager oyununun 2025 versiyonunun çıkmayacağını duyurdu.

        Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Sports Interactive ekibi olarak, SEGA ile yaptığımız detaylı şirket içi görüşmelerin ve titiz değerlendirmelerin ardından, Football Manager 25'in lansmanını iptal etme ve dikkatimizi bir sonraki sürüme verme şeklinde zor bir karar aldığımızı üzülerek bildirmek isteriz.

        FM25'in ön siparişini vermiş olan çok sayıda kişiye, duyduğunuz güven ve gösterdiğiniz destek için çok teşekkür ederiz. Sizi hayal kırıklığına uğrattığımız için çok üzgünüz."

        Oyun için ödeme yapanların ücretlerinin iade edileceği belirtildi.

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