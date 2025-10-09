Fonmap’ten bin lirası olana da özel yatırım danışmanlığı

Fon platformu Fonmap, hızlı büyümesini sürdürüyor. TEFAS fonlarıyla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı alternatif yatırım fonlarına mobil uygulamayla dijital erişim sunan Fonmap, kapsamlı fon platformu haline geldi. Şimdi ise herkese yapay zeka destekli kişisel yatırım danışmanlığı hizmetine başladı.

Bankalar ve portföy yönetim şirketleri kişisel yatırım danışmanlığı gibi özel bankacılık hizmetlerinde belli büyüklükte portföye sahip olma şartı ararken, Fonmap’te özel hizmetler için portföy büyüklüğünde sınır bulunmuyor. Fonmap’in yapay zeka teknolojisiyle özel yatırım danışmanlığı hizmetinden, portföy büyüklüğü ister bin TL ister 3 milyon TL olsun herkes yararlanabiliyor.

Fonmap’in kişisel portföy danışmanlığı modülü, herkes için özel yatırım stratejisi belirliyor. Buna en uygun fon sepetini öneriyor. Böylece yatırımcı, yüzlerce TEFAS fonu arasında kaybolmadan, kendi risk ve getiri tercihine göre fon önerisine ulaşabiliyor.

KAPSAMLI FON PLATFORMU

Fonmap Kurucu Ortağı Sami Güzel “Fonmap, dijital fon platformu olarak hizmet vermeye başlayalı 15 ay gibi kısa bir süre oldu. Bu sürede Türkiye’nin en kapsamlı fon platformu haline geldik. Toplam yatırımcı sayısı 5,5 milyon yatırımcıyı geçen TEFAS fonlarının yanı sıra 400 bine yakın yatırımcının olduğu girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarına (GSYF ve GYF) dijital erişim sağlıyoruz. Start-up olarak kurulan Fonmap, şimdi başlangıç evresinden, büyüme evresine geçti. Kendi geliştirdiğimiz yerli ve milli teknolojimiz sayesinde tüm kullanıcılarımıza sunduğumuz yapay zekâ destekli yatırım danışmanlığı hizmetimizle büyümemizi hızlandıracağız.”

TÜRKİYE'DE İLK DEFA YAPILIYOR Türkiye'de bir ilk olan fon platformunda yapay zekâ ile özel yatırım danışmanlığı hizmetinden faydalanmak için Fonmap uygulamasında saklama hesabı açmak yeterli. Uygulama üzerinden bir anket dolduran yatırımcının risk profili, yatırım amacı, vadesi, risk-getiri tercihi gibi sorularla belirleniyor. Kullanıcı dilerse kendi risk tercihlerini yazarak da sistemi yönlendirebiliyor. Buna uygun olarak her yatırımcıya özel öneriler ekrana geliyor. 5 değişik fondan oluşan öneri, portföy dağılımına göre veriliyor. Fonmap, bu önerileri hazırlarken profesyonel algoritmaları kullanıyor, makro göstergeleri dikkate alıyor. Böylece yatırımcının kişisel risk seviyesine, hedeflerine ve beklentilerine en uygun strateji üretiliyor. Hem risk-getiri dengesi hem de makroekonomik uyum açısından optimize edilmiş, dinamik bir fon portföyü eşleştirmesi sunuyor. Yatırımcılar da önerilere uygun alım yapmak istendiğinde hemen işlem yapabiliyor. Ayrıca her pazartesi sabahı yapay zekâ tarafından oluşturulan haftalık portföy raporuyla da detaylı yorumlar yatırımcıya ulaşıyor. Güzel "Tefas'ı her yerden alabilirsiniz. Ama Fonmap'in farkı kişiye özel sepet önerileri başta olmak üzere kullanım kolaylığı, finansal piyasalar analizi gibi birçok hizmeti bir yerde bulundurması" dedi.