Dünyanın en popüler futbol menajerlik oyunu Futbol Manager 2020 Steam'da ücretsiz olarak yayınlandı. Oyunu oynayabilmek için öncelikle bir Steam hesabınızın olması gerekiyor. Hesabınız yoksa şirketin web sitesini ziyaret edip uygulamayı yükleyerek üyeliğinizi ayarlayabilirsiniz. Peki Football Manager 2020 ücretsiz nasıl indirilir? FM 2020 indirmek için son gün ne zaman? İşte Football Manager 2020 indirme linki...

FOOTBALL MANAGER TWİTTER'DAN DUYURDU

— Football Manager (@FootballManager) March 18, 2020

FOOTBALL MANAGER 2020 NASIL İNDİRİLİR?

FOOTBALL MANAGER 2020 İNDİR

Steam üzerinden FM 2020 25 Mart'a kadar ücretsiz indirilip oynanabilecek.