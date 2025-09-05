Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.824,45 %-0,04
        DOLAR 41,2537 %0,23
        EURO 48,2306 %0,42
        GRAM ALTIN 4.704,10 %0,26
        FAİZ 41,04 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 54,10 %0,41
        BITCOIN 112.507,00 %1,90
        GBP/TRY 55,5896 %0,40
        EUR/USD 1,1683 %0,29
        BRENT 66,93 %-0,09
        ÇEYREK ALTIN 7.691,21 %0,26
        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Football Manager geri dönüyor! Yeni oyun dinamiği videosu yayında - Teknoloji Haberleri

        Football Manager geri dönüyor! Yeni oyun dinamiği videosu yayında

        Geçtiğimiz yıl iptal edilen Football Manager, 2026 için geri dönüyor! Sports Interactive, oyunun geliştirme sürecini tamamladığını duyurdu ve hayranları heyecanlandıran yeni tanıtım videosunu yayınladı. Yenilenmiş özellikler ve geliştirilmiş oynanışla Football Manager 2026, futbol tutkunlarını kendisine çekmeye hazırlanıyor.

        Giriş: 05.09.2025 - 12:11 Güncelleme: 05.09.2025 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        FM 26 için yeni oyun içi video yayında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Futbol simülasyonu denince akla gelen ilk isimlerden Football Manager, geçen yılki iptalin ardından 2026 sürümüyle geri dönüyor. Geliştirici firma Sports Interactive, oyunun geliştirme sürecinin tamamlandığını duyururken, merakla beklenen yeni tanıtım videosunu da paylaştı. Yenilenmiş grafikler, akıcı oynanış mekanikleri ve derinleştirilmiş özelliklerle Football Manager 2026, serinin hayranlarını ekran başına kilitlemeyi hedefliyor. İşte detaylar…

        YENİ ÖZELLİKLERLE DAHA GERÇEKÇİ BİR DENEYİM

        Sports Interactive, Football Manager 2026’nın önceki oyunlara kıyasla daha gerçekçi ve sürükleyici bir deneyim sunacağını vurguluyor. Tanıtım videosunda öne çıkan yenilikler arasında geliştirilmiş yapay zeka, akıcı maç motoru ve kullanıcı dostu arayüz yer alıyor. Oyuncu transferleri ve taktik yönetimindeki yenilikler, strateji tutkunlarını memnun edecek bir derinlik sunuyor. Firma, hayranların geri bildirimlerini dikkate alarak oyunu daha interaktif hale getirdiğini belirtiyor.

        TANITIM VİDEOSU HEYECANI KATLADI

        Paylaşılan tanıtım videosu, Football Manager 2026’nın görsel ve teknik anlamda büyük bir sıçrama yaptığını kanıtlar görüntüler ortaya koyuyor. Videoda, yenilenmiş 3D maç motoru, dinamik taraftar animasyonları ve detaylı oyuncu istatistikleri göze çarpıyor. Sosyal medyada videoya büyük ilgi gösteren hayranlar, oyunun çıkış tarihini sabırsızlıkla bekliyor.

        2025 İPTALİNDEN GÜÇLÜ GERİ DÖNÜŞ

        Football Manager 2025’in geçen yıl iptal edilmesi, hayranlar arasında hayal kırıklığı yaratmıştı. Ancak Sports Interactive, bu kararı daha kaliteli bir oyun sunmak için aldığını ve kaynaklarını 2026 sürümüne yoğunlaştırdığını açıkladı. Firma, Football Manager 2026’nın bu çabanın bir sonucu olduğunu ve beklentileri fazlasıyla karşılayacağını iddia ediyor.

        ÇIKIŞ TARİHİ VE PLATFORM BİLGİLERİ

        Football Manager 2026’nın kesin çıkış tarihi henüz açıklanmadı, ancak oyunun 2026’nın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. PC, konsol ve mobil platformlar için geliştirilen oyun, geniş bir oyuncu kitlesine hitap etmeyi amaçlıyor. Sports Interactive, beta sürüm erişimi ve ön sipariş detaylarını yakında paylaşacağını duyurdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Eski Başkan Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyat oldu
        Eski Başkan Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyat oldu
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        Alaattin Köseler hakkında tahliye kararı
        Alaattin Köseler hakkında tahliye kararı
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Borsada kör dövüşü
        Borsada kör dövüşü
        AR-GE personeline vergi muafiyeti
        AR-GE personeline vergi muafiyeti
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Sonbaharın renkli sırrı
        Sonbaharın renkli sırrı
        Rus lider Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı
        Rus lider Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı