'Fora'da buluştular

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; yazar Hikmet Hükümenoğlu’nun kaleme aldığı, Mert Öner’in yönettiği 'Fora', adlı tiyatro oyununun prömiyeri yapıldı.

Kadrosunda; Şerif Erol, Şenay Gürler, Kubilay Aka, Aslı İnandık, Şükran Ovalı ve Eray Karadeniz'in yer aldığı oyunu izlemeye gelenler arasında Gökçe Bahadır, Dilan Çiçek Deniz, Ezgi Mola, Hande Doğandemir ve Hatice Aslan, gibi birçok ünlü isim vardı.

Geceye katılanlar arasına yer alan Şevval Sam, "Eminim ki çok güzel bir oyun koyacaklar ortaya tiyatroya ilginin artması çok önemli" dedi.

Ezgi Mola da "Şükran okul arkadaşım ona destek olmak istedim çok merak ediyordum hepsi çok iyi insanlar" dedi. Mola, ayrıca şu aralar oğlu Can ile ilgilendiğini ve yer aldığı bir projenin çekimleri için sete git gel yaptığını ifade etti.

"ÇOK MUTLUYUM"

Furkan Andıç da "Çok mutluyum güzel bir oyun olacak gibi görünüyor heyecanlıyız" dedi. Andıç, kendisi gibi oyuncu olan Aybüke Pusat'ı Urfa'daki setinde ziyaret ettiğini ve keyfinin yerinde olduğunu söyledi. Oyuncu, gazetecilerin evlilik sorularını ise yanıtsız bıraktı.

Furkan Andıç "ÖZEL HAYATIMLA İLGİLİ KONUŞMAYACAĞIM" Geceye sevgilisi Bora Cengiz ile katılan Ahu Yağtu, "Bütün meslektaşlarımı izlemeye geldim hepsiyle aynı heyecanı taşıyorum eminim çok güzel bir oyun olacak" dedi. Yağtu, özel hayatıyla ilgili sorulara ise "Hiç açıklama yapmayacağım boşuna soru da sormayın nefesinizi tüketmeyin merak etmeye devam edin. Özel hayatımla ilgili hiçbir zaman konuşmadım, şimdi de konuşmayacağım" ifadelerini kullandı. Bora Cengiz ve Ahu Yağtu "AŞKA YAŞ FARKI ENGEL DEĞİL" Arkadaşlarını desteklemek için gelen Dilan Çiçek Deniz de "Çok güzel bir oyun olacak" dedi. Mısır'dan yeni döndüğünü yapımcısı olduğu bir film için orada bulunduğunu söyleyen Deniz, "Bir işin omurgası olmak farklı bir duygu bana iyi geldi" ifadelerini kullandı. İlişkilerde yaş farkıyla ilgili düşüncesini de dile getiren oyuncu, "Yaş sadece bir sayı. Kadının büyük olması daha çok dikkat çekiyor ama normal bir şey. Bunları normalleştirmemiz gerekiyor" yorumunda bulundu. Dilan Çiçek Deniz "ÇOCUK İSTİYORUZ" Gökçe Bahadır da ekranlara dönmek için içine sinen bir proje beklediğini söyledi. Eşi Emir Ersoy'un doğum günü sürprizi hakkında da konuşan Bahadır, "Kapadokya'ya götürdü. Balonlarla yeni yaşıma giriş yaptım, çok güzeldi" dedi. Oyuncu, gazetecilerin çocuk sorusuna ise "İsteğimiz var, kısmetse olur" yanıtını verdi.