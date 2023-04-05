Forbes listesine SASA damga vurdu

Forbes'un bu yıl 37'nci kez yayımladığı Milyarderler Listesi'ne göre dünya çapındaki milyarder sayısı bir önceki yıla göre 28 azalarak 2 bin 640'a düşerken üst üste ikinci azalışını kaydetti.
Ekonomik türbülansın kamu ve özel sektörü vurması nedeniyle milyarderlerin serveti de 500 milyar dolar azalarak 12,2 trilyon dolara indi.
Geçen yıl Twitter'ı yüksek fiyata satın almasıyla sahip olduğu Tesla şirketinin hisseleri düşen Elon Musk, milyarderler listesinde 1'inci sıradan 2'nci sıraya indi. Musk'un serveti geçen yıla göre 39 milyar dolar azalışla yaklaşık 180 milyar dolar olarak hesaplandı.
Lüks eşya devi LVMH'nin başkanı Bernard Arnault ise 211 milyar dolarlık servetiyle listenin ilk sırasına yerleşti. Böylelikle ilk kez bir Fransa vatandaşı listenin zirvesinde yer aldı.
Dünyanın en zengin 10 insanı:
|Sıra
|İsim
|Servet (milyar $)
|1
|Bernard Arnault
|211
|2
|Elon Musk
|180
|3
|Jeff Bezos
|114
|4
|Larry Ellison
|107
|5
|Warren Buffett
|106
|6
|Bill Gates
|104
|7
|Michael Bloomberg
|94,5
|8
|Carlos Slim Helu
|93
|9
|Mukesh Ambani
|83,4
|10
|Steve Ballmer
|80,7
Milyarderlerin yaklaşık yarısının serveti geçen yıla göre azalış kaydederken, toplam 254 kişi milyarder statüsünü kaybetti.
Bu statüyü kaybedenler arasında, dolandırıcılıkla suçlanan, kripto para borsası FTX'in Kurucusu ve eski Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried, FTX'in eski yöneticilerinden Gary Wang ve müzisyen Kanye West gibi isimler dikkati çekti.
ABD, toplam serveti 4,5 trilyon dolar olan 735 liste üyesiyle en fazla milyardere sahip ülke olmaya devam etti. Çin 2 trilyon dolarlık varlığı bulunan 562 milyarderle (Hong Kong ve Makao dahil) ikinci sırada yer alırken, Çin'i 675 milyar dolarlık servete sahip 169 milyarderle Hindistan izledi.
TÜRKİYE'DEN 26 İSİM
Milyarderler Listesi'nde bu yıl Türkiye'den de 26 isim yer aldı. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi olurken, dünyanın 497'nci en zengin insanı oldu. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker 5 milyar dolarlık servetle ikinci sırada yer alırken, Ali Erdemoğlu 4.7 milyar dolarla en zengin üçüncü isim oldu.
SASA 2022'DE YÜZDE 316 YÜKSELDİ
Erdemoğlu kardeşler holdinglerinin yüzde 75 payı olan SASA Polyester'in değerinin geçen yıl yüzde 316 yükselmesiyle zirveye yerleştiler. SASA'nın piyasa değeri bugün itibarıyla 237.44 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Forbes hesaplamasına göre İbrahim Erdemoğlu'nun serveti son 1 yılda 3,5 milyar dolar, Ali Erdemoğlu'nun serveti ise 3,2 milyar dolar çıktı.
Forbes'a göre Türkiye'nin en zengin isimleri:
|Türkiye sıralaması
|Dünya Sıralaması
|İsim
|Servet (milyar $)
|1
|497
|İbrahim Erdemoğlu
|5,3
|2
|534
|Murat Ülker
|5,0
|3
|580
|Ali Erdemoğlu
|4,7
|4
|982
|Semahat Sevim Arsel
|3,0
|5
|1027
|İpek Kıraç
|2,9
|6
|1104
|Rahmi Koç
|2,7
|7
|1217
|Şaban Cemil Kazancı
|2,5
|8
|1217
|Ferih Şahenk
|2,5
|9
|1312
|Erman Ilıcak
|2,3
|10
|1313
|Filiz Şahenk
|2,3
|11
|1368
|Sezai Bacaksız
|2,2
|12
|1434
|Hamdi Ulukaya
|2,1
|13
|1575
|Bülent Eczacıbaşı
|1,9
|14
|1575
|Faruk Eczacıbaşı
|1,9
|15
|1575
|Mehmet Sinan Tara
|1,9
|16
|1647
|Nihat Özdemir
|1,8
|17
|1725
|Mustafa Küçük
|1,7
|18
|1905
|Hamdi Akın
|1,5
|19
|1905
|Ahmet Çalık
|1,5
|20
|2133
|Aydın Doğan
|1,3
|21
|2133
|Deniz Şahenk
|1,3
|22
|2259
|Mehmet Aydınlar
|1,2
|23
|2259
|Şefik Yılmaz Dizdar
|1,2
|24
|2405
|Ali Metin Kazancı
|1,1
|25
|2540
|Turgay Ciner
|1,0
|26
|2540
|Murat Vargı
|1,0
2015'TE SATIN ALDI
Polyester sektöründeki üretimine 1966 yılında başlayan SASA, 2000 yılında Dupont ile joint-venture tarzı ortaklık kurdu ve DupontSA adını aldı. Sabancı Holding’in, 2004 yılında Dupont hisselerini satın almasıyla, DupontSA ismi, ADVANSA olarak değiştirildi. Grubun Türkiye organizasyonun adı da 2005 yılında ADVANSA SASA Polyester Sanayi A.Ş. oldu. 2011 yılında ise Sabancı Holding, ADVANSA BV’ye ait tüm hisseleri satın aldı ve Eylül 2011’de ADVANSA SASA olan adını SASA olarak değiştirdi. 30 Nisan 2015 itibariyle, Sabancı Holding hisseleri Erdemoğlu Holding tarafından satın alındı.
Türk milyarderlerin toplam serveti yaklaşık 57,8 milyar dolar olarak hesaplandı.
Forbes'un 2021'de yayımladığı Milyarderler Listesi'nde yer alanların sayısı 2 bin 755'e yükselerek rekor kırmış, Kovid-19 salgınına rağmen milyarderlerin toplam serveti 5 trilyon dolarlık artışla 13,1 trilyon dolara ulaşmıştı.
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