Amerikalı otomobil üreticisi Ford, Fransa'daki üretim faaliyetlerine son vermeye hazırlanıyor. Ford'un kararı, şirketin Strazburg merkezli otomobil yan sanayi kuruluşu Punch Powerglide ile anlaşamaması sonrası geldi. Ford'dan yapılan açıklamada, "Son dokuz ay boyunca ve her iki tarafın da çabalarına rağmen, ortaya konan plan önemli riskler içeriyor" ifadesi kullandı.

Ağustos ayında ülkedeki Blanquefort fabrikasını kapatmaya hazırlanan Ford, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sıkıntıya sokabilir. Uzmanlar, akaryakıt vergilerinden başlayan ülkedeki eylemlere, işsiz kalması muhtemel Ford işçileri ile destekçilerinin de katılmasının ihtimal dahilinde olduğunu kaydediyor.

'TELEFONLARIMA ÇIKMAYA CESARETLERİ YOK'

Gelişmeler üzerine işsiz kalma riski doğan fabrikanın 850 çalışanı için, Fransız hükümetinin çözüm arayışında olduğu belirtildi.

Konu ile ilgili Ford yetkilileriyle görüşmek istediğinin belirten Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire, "Son üç gündür Ford'a ulaşmaya çalışıyorum. Fakat, kendilerinde Fransa Ekonomi ve Finans Bakanı ile telefonda bile görüşmeye cesaret yok" dedi.

Le Maire, "Ford'un borsalarda hisse senetlerinin değerini artırmak için aldığı bu karardan tiksindim" diye konuştu.

1972'DE AÇILMIŞTI

Ford'un Fransa'nın Bordeaux bölgesinde yer alan Blanquefort, marka için otomatik şanzıman üretimi yapıyor. 2019'da kapanacak fabrika 1972 yılından beri faaliyet gösteriyor.

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