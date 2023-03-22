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ABD'li otomotiv üreticisi Ford, Avrupa pazarı için geliştirdiği elektrikli SUV modelini tanıttı.

Markanın Kuzey Amerika pazarında varlık gösteren SUV modeli Explorer ile aynı adı taşıyan yeni elektrikli SUV, Ford ve Volkswagen'in (VW) 2019 yılında yaptığı anlaşma gereği Volkswagen altyapısını taşıyor.

Bu kapsamda Almanya'da tasarlanıp üretilen tamamen elektrikli yeni Explorer, 25 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e hızlı şarj olabiliyor.

Verilen bilgiye göre, elektrikli SUV model gelecek yıl Avrupa çapında 500 bin şarj noktasına erişim olanağına sahip olacak. 52 kWh ve 77 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneğine sahip olacak aracın, menzil değeri de seçilen bataryaya göre 348 ve 536 kilometre şeklinde olacak.

Araçta, tam donanımlı bilgi-eğlence sistemi, 15 inç hareketli ekran, kablosuz uygulama entegrasyonu ve sürücü yardımı gibi teknolojiler sunuluyor.



Yeni Explorer hakkında konuşan Ford Model e Avrupa Genel Müdürü Martin Sander, "Explorer, yeni nesil Ford elektrikli otomobillerin öncüsü. Amerikan köklerimize sahip, ancak Avrupa'daki müşterilerimiz için Köln'de üretilen ilk elektrikli otomobil" dedi.

Ford, 2030 yılından sonra Avrupa'da sadece elektrikli otomobilleri satışa sunmayı hedefliyor.

BİRÇOK MODELİ ORTAKLAŞA ÜRETİYORLAR

Ford ve VW'nin yaklaşık 2019'da vardığı anlaşma kapsamında, iki markanın birçok modeli ortaklaşa geliştiriliyor.

Bu kapsamda, yeni nesil VW Amarok, Ford Ranger'ın teknolojisi ile üretiliyor. Aynı şekilde, yeni nesil Ford Transit Connect ile yeni Volkswagen T7 de platform ve teknoloji ortaklığı yapıyor.

İşbirliği kapsamında, yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari araç modeli de, Ford Otosan tarafından Türkiye'de üretilecek.

Ford ile VW'nin attığı adımın arkasında birkaç sebep yatıyor. Bunların başında ise, elektrikli araçlar ve otonom sürüş teknolojileri geliştiren iki markanın, yükselen maliyetlerini kısma ve bu sayede pazarda rekabet avantajı elde etme amacı bulunuyor.

İki marka da, ortak platformda ürettiği modelleri ile hem üretim hem de Ar-Ge maliyetlerini milyarlarca dolar aşağı düşürmeyi hedefliyor.