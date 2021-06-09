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ABD'li üretici Ford, son yıllarda hızla büyüyen bir segment haline gelen pick-up segmentinde yeni bir model tanıttı. Markanın Türkiye'de de satılan Ranger modelinden daha küçük ölçülere sahip aracın adı Maverick olarak açıklandı.

Ford'un Focus, Kuga ve Bronco Sport modelleri ile aynı platformu paylaşan yeni pick-up'ı hibrit güç seçenekleri ile dikkat çekiyor.

Yapılan açıklamaya göre, Maverick'in çekme kapasitesi Ranger'in 3 bin 500 kilogramının aksine bin 1814 kilogram seviyesinde. Ayrıca aracın yük taşıma kapasitesi de 680 kilogram olarak açıklanıyor. Ranger da ise bu değer 1 tona kadar çıkıyor.

Bir ticari araçtan çok binek otomobil sürüş karakterine sahip olduğu belirtilen Maverick'teki hibrit ünite markanın diğer modellerinden tanıdık 2.5 litre hacim ile 190 beygir güç ve 210 Nm tork değeri sunuyor. Sadece CVT şanzıman ile alınabilen bu motor seçeneğinde dört tekerlekten çekiş sistemi yer almıyor.

Modelin kaputunun altındaki bir diğer seçenek ise 2 litrelik benzinli ünite. Bu motor kullanıcısına 250 beygir güç ve 376 Nm tork değeri sunuyor. 8 ileri şanzıman ile eşleştiren benzinli motor gücünü dört tekerleğe birden aktarıyor.

OFF-ROAD'TAN ALIP KONFORA VERDİ

Maverick'in ölçülerine bakacak olursak, uzunluğu 5072 mm, genişliği 1844 mm, yüksekliği 1745 mm ve aks aralığı 3076 mm olarak açıklanıyor. Bu değerleri Ranger ile karşılaştırdığımızda ise, Maverick'in Ranger'dan 374 mm kısa, 133 mm dar, 76 mm alçak ve aks mesafesinin de 144 mm daha kısa olduğu görülüyor.

Öte yandan, Maverick'in Ford'un diğer binek otomobilleri ile ortak olan platformu, aracın hem ön hem de arka süspansiyonlarının bağımsız olmasına yol açıyor. Dolayısıyla aracın konforu artarken, off-road kapasitesinin ise Ranger'dan daha az olması beklenebilir.

İç mekanında Bronco Sport'tan izler taşıyan Maverick, ABD'deki 19 bin 995 dolarlık fiyat etiketi ile ABD pazarındaki en ucuz hibrit otomobil unvanını almış durumda.

Ford, Maverick ismini dönem dönem farklı gövde tiplerinde kullanması ile biliniyor. ABD'li marka, Maverick ismini 1970'li yıllarda coupe bir modeline verirken, 2000'li yıllarda ise kompakt SUV modelini Maverick olarak tanıtmıştı.