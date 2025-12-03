ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?

Temettü, şirketlerin kârlarından yatırımcılara pay vermesi şeklinde açıklanabilir. Özellikle temettü hisseleri sahibi olan yatırımcılar, şirketin başarılı performansından doğrudan gelir elde edebilme şansı yakalar.

Temettü dağıtımının temel amacı, şirketin ortaklarına kârdan pay vermesi ve yatırımcı sadakatini artırmasıdır. Düzenli temettü ödeyen şirketler, yatırımcılara güven verir ve şirketin finansal sağlığını koruduğunu gösterir.

Ayrıca bazı yatırımcılar için sadece hisse değer artışı değil düzenli gelir elde etmek de önemli bir kriterdir. Bu nedenle, yatırımcılar yatırım yaparken temettü potansiyeline sahip şirketleri özellikle tercih edebilir.

Temettü dağıtımı hem şirketlerin güçlü finansal duruşlarını sergilemelerine hem de yatırımcıların düzenli gelir beklentilerini karşılamalarına hizmet eder. Uzun vadeli yatırım planı yapanlar için temettü hisseleri, büyüme ve düzenli nakit akışı sağlayan cazip bir seçenek olabilir. Bu nedenle temettü politikası, şirketlerin ve yatırımcıların stratejilerinde önemli bir yer tutar.