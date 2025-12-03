Habertürk
        Ford temettü ödeme tarihi ve tutarı 2025: FROTO Ford Otosan temettü ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar?

        Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) 2025 yılı kârından yatırımcılarına temettü dağıtacağını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile temettülerin ne zaman yatırılacağı ve hisse başı ne kadar ödeneceği netlik kazandı. Buna göre Ford temettü ödemesi aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Peki, FROTO Ford Otosan temettü ne zaman yatacak, hangi gün hesaba geçer, ne kadar ödenecek? İşte, 2025 FROTO Ford temettü ödeme tarihi ve tutarı hakkında detaylar...

        Giriş: 03.12.2025 - 15:18 Güncelleme: 03.12.2025 - 15:18
        1

        Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile 2025 yılı kârından yatırımcılarına temettü dağıtacağını duyurmuştu. Açıklamada hisse başına ödenecek temettü tutarı ve ödeme tarihi bilgilerine yer verilmişti. Ödemelerin Aralık ayında yapılacağı bilinirken, FROTO hissesi sahipleri ‘’Ford temettü ödemesi ne zaman yatacak ve ne kadar ödenecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2025 FROTO Ford temettü ödeme tarihi ve tutarı...

        2

        FORD TEMETTÜ NE ZAMAN YATACAK?

        Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) yatırımcıları 2025 yılındaki ikinci temettü ödemelerini almaya hazırlanıyor.

        Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile temettü ödeme tarihi ve tutarı belli oldu.

        Ford’un kâr payı dağıtım tarihi 3 Aralık 2025 olarak açıklandı.

        3

        FORD HİSSE BAŞI KAÇ TL TEMETTÜ DAĞITACAK?

        Ford, brüt %605 (net %574,75) oranında, hisse başına brüt 6,05 TL, net 5,1425 TL nakit temettü dağıtacak.

        4

        FORD (FROTO) TEMETTÜ HANGİ GÜN HESABA GEÇER?

        Temettüler T+2 gününde nakit olarak hesaplara geçeceğinden, nakit bakiyeler 5 Aralık 2025 Cuma günü kullanılabilir olacak.

        Temettü almaya hak kazanmak için 2 Aralık tarihli seans kapanışı itibarıyla hisse senedine sahip olmak yeterli olacak.

        5

        1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?

        Temettü ödemeleri, şirketin temettü politikasına bağlı olarak genellikle yılda bir kez yapılır. Ancak bazı şirketler yılda iki kez (yarıyıl) veya üç ayda bir (çeyreklik) temettü dağıtımı yapabilir. Bu bilgilere, şirketin genel kurul kararlarından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyurularından ulaşılabilir.

        6

        ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?

        Temettü, şirketlerin kârlarından yatırımcılara pay vermesi şeklinde açıklanabilir. Özellikle temettü hisseleri sahibi olan yatırımcılar, şirketin başarılı performansından doğrudan gelir elde edebilme şansı yakalar.

        Temettü dağıtımının temel amacı, şirketin ortaklarına kârdan pay vermesi ve yatırımcı sadakatini artırmasıdır. Düzenli temettü ödeyen şirketler, yatırımcılara güven verir ve şirketin finansal sağlığını koruduğunu gösterir.

        Ayrıca bazı yatırımcılar için sadece hisse değer artışı değil düzenli gelir elde etmek de önemli bir kriterdir. Bu nedenle, yatırımcılar yatırım yaparken temettü potansiyeline sahip şirketleri özellikle tercih edebilir.

        Temettü dağıtımı hem şirketlerin güçlü finansal duruşlarını sergilemelerine hem de yatırımcıların düzenli gelir beklentilerini karşılamalarına hizmet eder. Uzun vadeli yatırım planı yapanlar için temettü hisseleri, büyüme ve düzenli nakit akışı sağlayan cazip bir seçenek olabilir. Bu nedenle temettü politikası, şirketlerin ve yatırımcıların stratejilerinde önemli bir yer tutar.

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
