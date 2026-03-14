        Forkliften düşen işçi, 7 günlük hayatta kalma mücadelesini kaybetti

        Forkliften düşen işçi, 7 günlük hayatta kalma mücadelesini kaybetti

        Gaziantep'te çalıştığı fabrikada forkliften düşerek ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanedeki 7 günlük hayatta kalma mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 16:21 Güncelleme:
        7 gün sonra hayatını kaybetti

        Gaziantep'te çalıştığı fabrikada forkliften düşerek ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanedeki 7 günlük hayatta kalma mücadelesini kaybetti.

        DENGESİNİ KAYBEDEREK YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

        Olay, 7 Mart 2026 günü Şehitkamil ilçesi 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir halı fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada yük indirmek için kullanılan forkliftin sepetine bindirilen Bünyamin Beşe (54), dengesini kaybederek yüksekten yere düştü. Olay sonrası ağır yaralanan ve kafa travması geçirdiği belirlenen Bünyamin Beşe, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Daha sonrasında kentteki özel bir hastaneye sevk edilen ve 7 gündür tedavisi devam eden Beşe, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatta kalma mücadelesini kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Evli çiftin ölümünde yeni detay; şüpheliler altın dişleri bile sökmüşler

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde Nazire Kasap (76) ile eşi Asım Kasap'ın (87) hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Çok merak ediyorlardı!
        Çok merak ediyorlardı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Kansere karşı yeni umut! Dünyada sadece 7 merkezde uygulanıyordu
        Kansere karşı yeni umut! Dünyada sadece 7 merkezde uygulanıyordu
        Tedesco için kritik gün
        Tedesco için kritik gün
        Kalbin tüm dokusuna 20 doktorla müdahale!
        Kalbin tüm dokusuna 20 doktorla müdahale!
        7 yıldır aranıyordu... Özel ekiple bulundu
        7 yıldır aranıyordu... Özel ekiple bulundu
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları