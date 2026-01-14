Formül Plastik ilk Bist işlem tarihi nedir, şirket ne zaman borsaya açılacak?
Formül Plastik ve Metal Sanayi 40 milyon lot dağıttı ve kişi başına 39 lot verdi. Yatırımcılar hisseyi takibe alırken, 1.2 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firmanın ne zaman borsaya açılacağı merak ediliyor. Peki, Formül Plastik ve Metal Sanayi ilk Bist işlem tarihi nedir?
Formül Plastik ve Metal Sanayi, üç gün boyunca talep topladı ve 40 milyon lot dağıtımı yaptı. Firmanın halka arzına 679 bin 834 kişi katıldı. Şimdi ise gözler ilk Bist işlem tarihine döndü. Peki, Formül Plastik ve Metal Sanayi ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak?
FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Firma 7-8-9 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı ve toplamda 40 milyon lot dağıtımı yaptı. Firma kişi başına 1491 TL değerinde 38 lot verdi. Firmanın halka arzına 679 bin 834 kişi katıldı.
FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firma 15 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla borsada işlem görmeye başlayacak.
FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HİSSE FİYATI
Firmanın hisse fiyatı 30,24 TL olarak belirlendi.
FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HALKA ARZ FON KULLANIMI
Yüzde 75 yatırımlar
Yüzde 25 işletme sermayesi
