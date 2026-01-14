Formül Plastik ve Metal Sanayi, üç gün boyunca talep topladı ve 40 milyon lot dağıtımı yaptı. Firmanın halka arzına 679 bin 834 kişi katıldı. Şimdi ise gözler ilk Bist işlem tarihine döndü. Peki, Formül Plastik ve Metal Sanayi ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak?