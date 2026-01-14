Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Formül Plastik ilk Bist işlem tarihi nedir, şirket ne zaman borsaya açılacak, halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

        Formül Plastik ilk Bist işlem tarihi nedir, şirket ne zaman borsaya açılacak?

        Formül Plastik ve Metal Sanayi 40 milyon lot dağıttı ve kişi başına 39 lot verdi. Yatırımcılar hisseyi takibe alırken, 1.2 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firmanın ne zaman borsaya açılacağı merak ediliyor. Peki, Formül Plastik ve Metal Sanayi ilk Bist işlem tarihi nedir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 16:58 Güncelleme: 14.01.2026 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Formül Plastik ve Metal Sanayi, üç gün boyunca talep topladı ve 40 milyon lot dağıtımı yaptı. Firmanın halka arzına 679 bin 834 kişi katıldı. Şimdi ise gözler ilk Bist işlem tarihine döndü. Peki, Formül Plastik ve Metal Sanayi ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak?

        2

        FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Firma 7-8-9 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı ve toplamda 40 milyon lot dağıtımı yaptı. Firma kişi başına 1491 TL değerinde 38 lot verdi. Firmanın halka arzına 679 bin 834 kişi katıldı.

        3

        FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

        Firma 15 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla borsada işlem görmeye başlayacak.

        4

        FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HİSSE FİYATI

        Firmanın hisse fiyatı 30,24 TL olarak belirlendi.

        5

        FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HALKA ARZ FON KULLANIMI

        Yüzde 75 yatırımlar

        Yüzde 25 işletme sermayesi

        6

        FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Akbank T.A.Ş.

        Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolubank A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        T.O.M Katılım Bankası A.Ş

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Colendi Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Bank A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Teb A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

        Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

        Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        7

        FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

        Halka arz büyüklüğü: 1.2 milyar TL

        T1-T2 kullanılamaz

        Halka açıklık: Yüzde 25

        Katılım endeksine uygun

        Bist kodu: FRMPL

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Teyzesini öldürüp kolonyayla yakmıştı! Caninin ilk sözleri...
        Teyzesini öldürüp kolonyayla yakmıştı! Caninin ilk sözleri...
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Temassız ödeme limiti artıyor
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Açıklama yaptı
        Açıklama yaptı
        Kur'an kursundaki cinayetten kan davası çıktı!
        Kur'an kursundaki cinayetten kan davası çıktı!
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        Tesla araçlarda abonelik dönemi
        Tesla araçlarda abonelik dönemi