        Haberler Bilgi Ekonomi Formül Plastik ve Metal Sanayi halka arz oluyor: Formül Plastik ne zaman talep toplayacak, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar?

        Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. halka arz oluyor. 40 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma, halka arzdan kazanacağı fonun yüzde 75'lik kısmını yatırım yapmak ve yüzde 25'ini ise işletme sermayesi için harcayacak. İşte Formül Plastik ve Metal Sanayi halka arz detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2026 - 09:43 Güncelleme: 03.01.2026 - 09:43
        1

        Formül Plastik ve Metal Sanayi halka arz oluyor. 1.2 milyar TL halka arz büyüklüğüne ve yüzde 25 açıklık oranına sahip firma 40 milyon lot dağıtımı yapacak. Üç gün boyunca talep toplayacak Formül Plastik ve Metal Sanayi, borsada 'FRMPL' kodu ile işlem görecek. İşte, Formül Plastik ve Metal Sanayi halka arz detayları

        2

        FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HİSSE FİYATI

        Firmanın hisse fiyatı 30,24 TL olarak belirlendi.

        TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NEDİR?

        Firma 7-8-9 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.

        3

        FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ LOT MİKTARI

        Firma toplamda 40 milyon lot dağıtımı yapacak. Olası lot miktarı şöyle:

        - 150 Bin katılım ~ 174 Lot (5261 TL).

        - 250 Bin katılım ~ 104 Lot (3144 TL).

        - 350 Bin katılım ~ 75 Lot (2268 TL).

        - 500 Bin katılım ~ 52 Lot (1572 TL).

        - 700 Bin katılım ~ 37 Lot (1118 TL).

        - 1.1 Milyon katılım ~ 24 Lot (725 TL).

        - 1.6 Milyon katılım ~ 16 Lot (483 TL).

        - 2.2 Milyon katılım ~ 12 Lot (362 TL).

        4

        FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HALKA ARZ FON KULLANIMI

        Yüzde 70 yatırımlar

        Yüzde 30 işletme sermayesi

        5

        FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Akbank T.A.Ş.

        Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolubank A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        T.O.M Katılım Bankası A.Ş

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Colendi Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Bank A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Teb A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

        Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

        Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        6

        FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

        Halka arz büyüklüğü: 1.2 milyar TL

        T1-T2 kullanılamaz

        Halka açıklık: Yüzde 25

        Katılım endeksine uygun

        Bist kodu: FRMPL

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
