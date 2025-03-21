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        Formula 1 2025 Çin GP'de pole pozisyonu Hamilton'un!

        Formula 1 2025 Çin Grand Prix'si sprint sıralama turlarında Ferrari pilotu Lewis Hamilton pole pozisyonunu elde ederken Max Verstappen ikinci, Oscar Piastri üçüncü sırayı aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 11:43 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:43
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        2025 Çin GP'de pole Hamilton'un!
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        Formula 1'de takvimin ikinci yarışı olan Çin Grand Prix'inde sprint sıralama turlarında Ferrari'nin İngiliz pilotu Lewis Hamilton, sprint yarışında pole pozisyonunu aldı.

        Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen ikinci sırayı alırken, üçüncü sırada ise McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri yer aldı.

        Sprint yarışı 22 Mart Cumartesi TSİ 06.00'da koşulacak.

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