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Formula 1 Avusturya GP ne zaman, hangi gün?

F1’de sezonun onuncu yarışı için nefesler tutuldu. Avusturya 4 kilometrelik Red Bull pistinde yarışacak pilotlar, 71 tur atacak. Hollandalı pilot Max Verstappen bu yıl çıktığı 8 yarışın, 6'sını kazanarak şampiyonayı domine etmeyi başardı. Peki, Avusturya GP ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda? İşte detaylar…

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  • Formula 1 Avusturya GP ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

    Formula 1’de Avusturya GP için çok az bir zaman kaldı. Kanada'da gerçekleştiren sezonun dokuzuncu yarışının ardından pilotlar Avusturya’ya geldi. 1. Antrenman Seansı, 30 Haziran Cuma günü gerçekleşecek. İşte F1 Avusturya GP yarış takvimi…
  • Formula 1 Avusturya GP ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

    F1 AVUSTURYA GP NE ZAMAN?

    Formula 1’de 2023 Avusturya Grand Prix'si 2 Temmuz 2023 Pazar günü saat 16.00’da başlayacak.
  • Formula 1 Avusturya GP ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

    F1 AVUSTURYA GP HANGİ KANALDA?

    Yarışseverlerin heyecanla beklediği Formula 1 Avusturya GP, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
  • Formula 1 Avusturya GP ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

    2023 FORMULA 1 PUAN DURUMU

    Max Verstappen / 195 Puan

    Sergio Perez / 126 Puan

     
  • Formula 1 Avusturya GP ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

    Fernando Alonso / 117 Puan

    Lewis Hamilton / 102 Puan
  • Formula 1 Avusturya GP ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

    Carlos Sainz Jr. / 68 Puan

    George Russell / 65 Puan

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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