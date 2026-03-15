        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1 Çin GP'de kazanan Kimi Antonelli! - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1 Çin GP'de kazanan Kimi Antonelli!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci etabı Çin Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı. 19 yaşındaki İtalyan pilot, Formula 1 kariyerinin ilk galibiyetini elde etti.

        Giriş: 15.03.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Çin GP'de tarihi zafer!

        Çin'in 5,4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'ndeki yarış, 56 tur üzerinden yapıldı.

        Yarışa pole pozisyonunda başlayan Antonelli, 1 saat 33 dakika 15.607 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak Formula 1 kariyerinin ilk galibiyetini elde etti.

        Şampiyonada ikinci sezonunu geçiren 19 yaşındaki Antonelli, Hollandalı Max Verstappen'den sonra F1'de yarış kazanan en genç ikinci pilot oldu.

        Antonelli ayrıca Giancarlo Fisichella'nın 20 yıl önceki zaferinin ardından F1'de yarış galibiyeti alan ilk İtalyan pilot olmayı başardı.

        Antonelli'nin takım arkadaşı Büyük Britanyalı George Russell, 5.515 saniye farkla ikinci, Ferrari'nin Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton ise liderin 25.267 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

        REKLAM

        Kariyerinde 7 şampiyonluk yaşayan Hamilton, 2024 Las Vegas Grand Prix'sinden sonra ilk kez podyuma çıktı. Tecrübeli pilot, Ferrari ile ilk kez podyumda yer alma başarısı gösterdi.

        Sezonun üçüncü ayağı Japonya Grand Prix'si, 29 Mart Pazar günü koşulacak.

        Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        PİLOTLAR

        1. George Russell (Büyük Britanya): 51

        2. Kimi Antonelli (İtalya): 47

        3. Charles Leclerc (Monako): 34

        4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 33

        5. Oliver Bearman (Büyük Britanya): 17

        TAKIMLAR

        1. Mercedes: 98

        2. Ferrari: 67

        3. McLaren: 18

        4. Haas: 17

        5. Red Bull: 12

