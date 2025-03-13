Formula 1'de 2025 sezonu başlıyor!

Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan grand prix'lerinin nisan ayında yapılmasına karar verildi.

2024'deki 24 yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olurken bu sezon da pilotlar 24 yarışta mücadele edecek. 2023 yılında ise 23 yarış planlanmış ama 22 yarış düzenlenmişti.

LEWIS HAMILTON, FERRARI'YE GEÇTİ

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, İtalyan ekibi Ferrari'ye transfer oldu. Williams'a katılan Carlos Sainz'in yerini alan Hamilton'un takım değişimi tüm zamanların en büyük F1 transferleri arasına girdi.

Formula 1 tarihinde Michael Schumacher ile birlikte en çok dünya şampiyonluğu kazanan pilot unvanını paylaşan Hamilton, kariyerinde daha önce McLaren ve Mercedes takımları adına yarıştı.

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Geçen sezonu pilotlar klasmanında Hamilton, 223 puanla 7. sırada tamamladı. Ferrari ise takımlarda 652 puanla 2. sırada yer aldı.

SADECE MCLAREN VE ASTON MARTIN, SÜRÜCÜ DEĞİŞTİRMEDİ Bu sezon için sadece McLaren ve Aston Martin, sürücü değiştirmezken Ferrari'den ayrılan Carlos Sainz, Williams takımına katıldı. Britanyalı Oliver Bearman ise Alpine'den ayrılan Esteban Ocon ile birlikte Haas takımı için yarışacak. Avustralyalı Jack Doohan, Alpine takımdan ayrılan Ocon'un yerini doldurdu. Isack Hadjar ve Yuki Tsunoda, Racing Bulls'a katılırken, Nico Hulkenberg ve Gabriel Bortoleto, Sauber'in yeni sürücü ikilisini oluşturdu. Organizasyonda mücadele edecek 10 takımın sürücüleri şu şekilde: Takım Pilot Pilot McLaren Lando Norris Oscar Piastri Ferrari Lewis Hamilton Charles Leclerc Red Bull Max Verstappen Liam Lawson Mercedes George Russell Andrea Kimi Antonelli Aston Martin Fernando Alonso Lance Stroll Alpine Pierre Gasly Jack Doohan Haas Esteban Ocon Oliver Bearman Racing Bulls Yuki Tsunoda Isack Hadjar Williams Alex Albon Carlos Sainz Sauber Nico Hulkenberg Gabriel Bortoleto VERSTAPPEN 5. ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE Son 4 sezondur dünya şampiyonu olan Max Verstappen, 2025 sezonunda üst üste 5. kez zirvede yer almak için mücadele edecek. Geçen sezon 24 yarışın 9'unu kazanan 27 yaşındaki Hollandalı pilot, toplamda 437 puanla zirvede yer alırken en yakın rakibi Lando Norris (McLaren), 374 puanla ikinci sırada yer almıştı.