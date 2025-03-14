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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1'de 2025 yılı takvimi - Formula 1'de yeni sezon heyecanı başlıyor - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1'de yeni sezon heyecanı başlıyor

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışına Avustralya ev sahipliği yapacak. Albert Park Pisti'nde 58 tur üzerinden düzenlenecek yarış, 16 Mart Pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak. 2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 5 kıtada 21 ülkede 24 yarış düzenlenecek. Avustralya'da başlayacak şampiyona 7 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.03.2025 - 12:47 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:47
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        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
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        Formula 1’de 2025 sezonu, 16 Mart'ta Avustralya'da başlayacak ve 7 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

        Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan grand prix'lerinin nisan ayında yapılmasına karar verildi. 2024'deki 24 yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olurken bu sezon da pilotlar 24 yarışta mücadele edecek. 2023 yılında ise 23 yarış planlanmış ama 22 yarış düzenlenmişti.

        SEZON AVUSTRALYA'DA BAŞLAYACAK

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışına Avustralya ev sahipliği yapacak Melbourne'deki 5,2 kilometre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde 58 tur üzerinden düzenlenecek yarış, 16 Mart Pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak.

        2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 5 kıtada 21 ülkede 24 yarış düzenlenecek. Avustralya'da başlayacak şampiyona 7 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

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        HAMILTON, FERRARİ'YE GEÇTİ

        Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, İtalyan ekibi Ferrari'ye transfer oldu. Williams'a katılan Carlos Sainz'in yerini alan Hamilton'un takım değişimi tüm zamanların en büyük F1 transferleri arasına girdi.

        Formula 1 tarihinde Michael Schumacher ile birlikte en çok dünya şampiyonluğu kazanan pilot unvanını paylaşan Hamilton, kariyerinde daha önce McLaren ve Mercedes takımları adına yarıştı.

        Geçen sezonu pilotlar klasmanında Hamilton, 223 puanla 7. sırada tamamladı. Ferrari ise takımlarda 652 puanla 2. sırada yer aldı.

        McLAREN VE ASTON MARTIN, SÜRÜCÜ DEĞİŞTİRMEDİ

        Bu sezon için sadece McLaren ve Aston Martin, sürücü değiştirmezken Ferrari'den ayrılan Carlos Sainz, Williams takımına katıldı. Britanyalı Oliver Bearman ise Alpine'den ayrılan Esteban Ocon ile birlikte Haas takımı için yarışacak.

        Avustralyalı Jack Doohan, Alpine takımdan ayrılan Ocon'un yerini doldurdu. Isack Hadjar ve Yuki Tsunoda, Racing Bulls'a katılırken, Nico Hulkenberg ve Gabriel Bortoleto, Sauber'in yeni sürücü ikilisini oluşturdu. Organizasyonda mücadele edecek 10 takımın sürücüleri şu şekilde:

        Takım Pilot Pilot
        McLaren Lando Norris Oscar Piastri
        Ferrari Lewis Hamilton Charles Leclerc
        Red Bull Max Verstappen Liam Lawson
        Mercedes George Russell Andrea Kimi Antonelli
        Aston Martin Fernando Alonso Lance Stroll
        Alpine Pierre Gasly Jack Doohan
        Haas Esteban Ocon Oliver Bearman
        Racing Bulls Yuki Tsunoda Isack Hadjar
        Williams Alex Albon Carlos Sainz
        Sauber Nico Hulkenberg Gabriel Bortoleto

        VERSTAPPEN 5. ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

        Son 4 sezondur dünya şampiyonu olan Max Verstappen, 2025 sezonunda üst üste 5. kez zirvede yer almak için mücadele edecek. Geçen sezon 24 yarışın 9'unu kazanan 27 yaşındaki Hollandalı pilot, toplamda 437 puanla zirvede yer alırken en yakın rakibi Lando Norris (McLaren), 374 puanla ikinci sırada yer almıştı.

        YENİ SEZONDA 6 SPRINT YARIŞI YAPILACAK

        2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 6 sprint yarışı yapılacağı duyuruldu. Bu yıl Çin, Miami, Brezilya, ABD, Belçika ve Katar Grand Prix'lerinde sprint yarışı düzenlenecek. İlk kez 2021 sezonunda düzenlenen sprint yarışlarının sayısı, 2023 yılında 3'ten 6'ya yükseltilmişti.

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        Sprint yarışları, cuma günü antrenman seanslarından sonra yapılacak sıralama turlarıyla başlayacak. Cumartesi günü sprint yarışları ve ana sıralama turları, pazar günü ise grand prix düzenlenecek.

        FORMULA 1'DE 2025 YILI TAKVİMİ

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 yılının takvimi şöyle:

        Tarih Ülke Pist
        14-16 Mart Avustralya Melbourne
        21-23 Mart Çin Şanghay
        4-6 Nisan Japonya Suzuka
        11-13 Nisan Bahreyn Sakhir
        18-20 Nisan Suudi Arabistan Cidde
        2-4 Mayıs ABD Miami
        16-18 Mayıs İtalya İmola
        23-25 ​​Mayıs Monako Monako
        30 Mayıs – 1 Haziran İspanya Barselona
        13-15 Haziran Kanada Montreal
        27-29 Haziran Avusturya Spielberg
        4-6 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone
        25-27 Temmuz Belçika Spa
        1-3 Ağustos Macaristan Budapeşte
        29-31 Ağustos Hollanda Zandvoort
        5-7 Eylül İtalya Monza
        19-21 Eylül Azerbaycan Bakü
        3-5 Ekim Singapur Singapur
        17-19 Ekim ABD Austin
        24-26 Ekim Meksika Mexico City
        7-9 Kasım Brezilya Sao Paulo
        20-22 Kasım ABD Las Vegas
        28-30 Kasım Katar Lusail
        5-7 Aralık Abu Dabi Yas Marina

        Pilotlar klasmanında son 4 sezonun şampiyonu Hollandalı Max Verstappen, kariyerinde 5. kez zirvede yer almak için piste çıkacak. Meksikalı pilot Sergio Perez'in ayrılmasının ardından Verstappen'in Red Bull'daki takım arkadaşı Yeni Zelandalı Liam Lawson olacak.

        Mercedes'ten ayrılan 7 kez Formula 1 şampiyonu Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, bu sezon Monakolu pilot Charles Leclerc ile Ferrari'nin sürücü koltuğunda yarışacak.

        Markalar klasmanında ise son şampiyon McLaren, geçen sezona kadar zirveye ambargo koyan Red Bull ve Mercedes ile 17 yıllık şampiyonluk hasretine son vermeye çalışacak Ferrari, birincilik için rekabet edecek.

        EN ÇOK PİLOT BÜYÜK BRİTANYA'DAN

        Formula 1'in 2025 sezonunda yarışacak pilotların ülke sıralamasında 4 sürücü ile Büyük Britanya başı çekiyor. Büyük Britanya'yı 3 pilotla Fransa, ikişer sürücüyle Avustralya ve İspanya takip ediyor. Yeni Zelanda, Kanada, Monako, İtalya, Japonya, Hollanda, Brezilya, Almanya ve Tayland'dan ise birer pilot şampiyonada piste çıkacak.

        6 SÜRÜCÜ İLK KEZ TAM ZAMANLI YARIŞACAK

        Organizasyonda mücadele edecek 6 genç sürücü, F1'de ilk kez tam zamanlı pilot olarak piste çıkacak. Geçen senenin yedek sürücüleri Büyük Britanyalı Oliver Bearman (Haas), Avustralyalı Jack Doohan (Alpine), Yeni Zelandalı Liam Lawson (Red Bull) ve Fransız Isack Hadjar (Racing Bulls) ile 2023 Formula 3 ve 2024 Formula 2 şampiyonu Brezilyalı Gabriel Bortoleto (Sauber), 2025 sezonunda tam zamanlı kontrat imzaladı.

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        İtalyan Andrea Kimi Antonelli ise geçen yılki test sürücülüğünün ardından tam zamanlı anlaşmaya imza atarak Lewis Hamilton'ın Mercedes'teki koltuğunu devraldı.

        RN'NİN ADI DEĞİŞTİ

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda takımlar bazında isim değişikliği yaşandı. Red Bull'un sahibi olduğu RB takımı, 2025 sezonunda "Racing Bulls" ismiyle yarışacak.

        EN YAŞLISI FERNANDO ALONSO

        Dünyanın en çok izlenen otomobil sporları şampiyonası F1'de 2025 sezonundaki pilotların en yaşlısı Fernando Alonso, en genci ise Andrea Kimi Antonelli oldu. Aston Martin'in deneyimli İspanyol pilotu Alonso, 43 yaş ile ilk sırada yer aldı. Formula 1'de ilk sezonunu yaşayacak Mercedes'in 18 yaşındaki İtalyan sürücüsü Andrea Kimi Antonelli ise en genç pilot olarak kayıtlara geçti.

        Organizasyonda 401 Grand Prix'ye katılan Fernando Alonso, bu sezon yarışan sürücülerin en tecrübelisi olarak öne çıkıyor. İspanyol sürücü, tüm zamanların en fazla Grand Prix'ye katılan ismi olarak da listenin zirvesinde yer alıyor.

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        Bu sezonki pilotlar arasında Lewis Hamilton, 356 yarışla Alonso'yu takip ediyor.

        ÜÇ DÜNYA ŞAMPİYONU

        F1'de 2025 sezonuna katılacak 20 pilottan 3'ü daha önce dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Büyük Britanyalı Hamilton 7, Hollandalı Verstappen 4, İspanyol Alonso da 2 kez sezonu şampiyon olarak tamamladı.

        10 PİLOTUN YARIŞ BİRİNCİLİĞİ YOK

        Şampiyonadaki 20 pilotun 10'u en az bir kez Grand Prix kazandı, 10'u ise yarış birinciliği elde edemedi. Lewis Hamilton 105, Max Verstappen 63, Fernando Alonso 32, Charles Leclerc 8, Lando Norris ve Carlos Sainz 4'er, George Russell 3, Oscar Piastri 2, Esteban Ocon ve Pierre Gasly ise birer kez Grand Prix zaferi yaşayan isimler oldu.

        Bu sezonki pilotlardan Lance Stroll, Alexander Albon, Yuki Tsunoda ve Nico Hulkenberg, henüz Grand Prix kazanamadı. Oliver Bearman, Jack Doohan, Liam Lawson, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto ve Andrea Kimi Antonelli ise ilk kez tam zamanlı yarışacakları F1'de ilk galibiyetlerini hedefleyecek.

        Formula 1'de 2025 sezonunda yarışacak pilotlar ve takımları şöyle:

        Pilotlar Takımlar
        Max Verstappen (Hollanda) Red Bull
        Liam Lawson (Yeni Zelanda) Red Bull
        Lewis Hamilton (Büyük Britanya) Ferrari
        Charles Leclerc (Monako) Ferrari
        George Russell (Büyük Britanya) Mercedes
        Andrea Kimi Antonelli (İtalya) Mercedes
        Oscar Piastri (Avustralya) McLaren
        Lando Norris (Büyük Britanya) McLaren
        Lance Stroll (Kanada) Aston Martin
        Fernando Alonso (İspanya) Aston Martin
        Jack Doohan (Avustralya) Alpine
        Pierre Gasly (Fransa) Alpine
        Alexander Albon (Tayland) Williams
        Carlos Sainz (İspanya) Williams
        Isack Hadjar (Fransa) Racing Bulls
        Yuki Tsunoda (Japonya) Racing Bulls
        Gabriel Bortoleto (Brezilya) Sauber
        Nico Hulkenberg (Almanya) Sauber
        Esteban Ocon (Fransa) Haas
        Oliver Bearman (Büyük Britanya) Haas
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