Formula 1’de 2025 sezonu, 16 Mart'ta Avustralya'da başlayacak ve 7 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan grand prix'lerinin nisan ayında yapılmasına karar verildi. 2024'deki 24 yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olurken bu sezon da pilotlar 24 yarışta mücadele edecek. 2023 yılında ise 23 yarış planlanmış ama 22 yarış düzenlenmişti.

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, İtalyan ekibi Ferrari'ye transfer oldu. Williams'a katılan Carlos Sainz'in yerini alan Hamilton'un takım değişimi tüm zamanların en büyük F1 transferleri arasına girdi.

Bu sezon için sadece McLaren ve Aston Martin, sürücü değiştirmezken Ferrari'den ayrılan Carlos Sainz, Williams takımına katıldı. Britanyalı Oliver Bearman ise Alpine'den ayrılan Esteban Ocon ile birlikte Haas takımı için yarışacak.

Formula 1 tarihinde Michael Schumacher ile birlikte en çok dünya şampiyonluğu kazanan pilot unvanını paylaşan Hamilton, kariyerinde daha önce McLaren ve Mercedes takımları adına yarıştı.

Son 4 sezondur dünya şampiyonu olan Max Verstappen, 2025 sezonunda üst üste 5. kez zirvede yer almak için mücadele edecek. Geçen sezon 24 yarışın 9'unu kazanan 27 yaşındaki Hollandalı pilot, toplamda 437 puanla zirvede yer alırken en yakın rakibi Lando Norris (McLaren), 374 puanla ikinci sırada yer almıştı.

Avustralyalı Jack Doohan, Alpine takımdan ayrılan Ocon'un yerini doldurdu. Isack Hadjar ve Yuki Tsunoda, Racing Bulls'a katılırken, Nico Hulkenberg ve Gabriel Bortoleto, Sauber'in yeni sürücü ikilisini oluşturdu. Organizasyonda mücadele edecek 10 takımın sürücüleri şu şekilde:

2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 6 sprint yarışı yapılacağı duyuruldu. Bu yıl Çin, Miami, Brezilya, ABD, Belçika ve Katar Grand Prix'lerinde sprint yarışı düzenlenecek. İlk kez 2021 sezonunda düzenlenen sprint yarışlarının sayısı, 2023 yılında 3'ten 6'ya yükseltilmişti.

Markalar klasmanında ise son şampiyon McLaren, geçen sezona kadar zirveye ambargo koyan Red Bull ve Mercedes ile 17 yıllık şampiyonluk hasretine son vermeye çalışacak Ferrari, birincilik için rekabet edecek.

Mercedes'ten ayrılan 7 kez Formula 1 şampiyonu Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, bu sezon Monakolu pilot Charles Leclerc ile Ferrari'nin sürücü koltuğunda yarışacak.

Formula 1'in 2025 sezonunda yarışacak pilotların ülke sıralamasında 4 sürücü ile Büyük Britanya başı çekiyor. Büyük Britanya'yı 3 pilotla Fransa, ikişer sürücüyle Avustralya ve İspanya takip ediyor. Yeni Zelanda, Kanada, Monako, İtalya, Japonya, Hollanda, Brezilya, Almanya ve Tayland'dan ise birer pilot şampiyonada piste çıkacak.

Organizasyonda mücadele edecek 6 genç sürücü, F1'de ilk kez tam zamanlı pilot olarak piste çıkacak. Geçen senenin yedek sürücüleri Büyük Britanyalı Oliver Bearman (Haas), Avustralyalı Jack Doohan (Alpine), Yeni Zelandalı Liam Lawson (Red Bull) ve Fransız Isack Hadjar (Racing Bulls) ile 2023 Formula 3 ve 2024 Formula 2 şampiyonu Brezilyalı Gabriel Bortoleto (Sauber), 2025 sezonunda tam zamanlı kontrat imzaladı.

Dünyanın en çok izlenen otomobil sporları şampiyonası F1'de 2025 sezonundaki pilotların en yaşlısı Fernando Alonso, en genci ise Andrea Kimi Antonelli oldu. Aston Martin'in deneyimli İspanyol pilotu Alonso, 43 yaş ile ilk sırada yer aldı. Formula 1'de ilk sezonunu yaşayacak Mercedes'in 18 yaşındaki İtalyan sürücüsü Andrea Kimi Antonelli ise en genç pilot olarak kayıtlara geçti.

Organizasyonda 401 Grand Prix'ye katılan Fernando Alonso, bu sezon yarışan sürücülerin en tecrübelisi olarak öne çıkıyor. İspanyol sürücü, tüm zamanların en fazla Grand Prix'ye katılan ismi olarak da listenin zirvesinde yer alıyor.

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Bu sezonki pilotlar arasında Lewis Hamilton, 356 yarışla Alonso'yu takip ediyor.

ÜÇ DÜNYA ŞAMPİYONU

F1'de 2025 sezonuna katılacak 20 pilottan 3'ü daha önce dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Büyük Britanyalı Hamilton 7, Hollandalı Verstappen 4, İspanyol Alonso da 2 kez sezonu şampiyon olarak tamamladı.

10 PİLOTUN YARIŞ BİRİNCİLİĞİ YOK

Şampiyonadaki 20 pilotun 10'u en az bir kez Grand Prix kazandı, 10'u ise yarış birinciliği elde edemedi. Lewis Hamilton 105, Max Verstappen 63, Fernando Alonso 32, Charles Leclerc 8, Lando Norris ve Carlos Sainz 4'er, George Russell 3, Oscar Piastri 2, Esteban Ocon ve Pierre Gasly ise birer kez Grand Prix zaferi yaşayan isimler oldu.