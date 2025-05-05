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        Formula 1'de Miami Grand Prix'sinde zafer Oscar Piastri'nin!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı Miami Grand Prix'sini McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 00:50 Güncelleme: 05.05.2025 - 00:50
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        Miami Grand Prix'sinde zafer Piastri'nin!
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        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışına ABD'nin Miami kenti ev sahipliği yaptı.

        5,4 kilometrelik Miami Uluslararası Otodromu'nda 57 tur üzerinden koşuldu.

        Yarışa pole pozisyonunda başlayan Max Verstappen startla birlikte üstünlüğünü korudu. 14. turda McLaren'den Oscar Piastri, yarışın liderliğini ele geçirdi. Kalan turlarda temposunu koruyan Avustralyalı pilot, damalı bayrağı ilk sırada gördü.

        Genç sürücü böylece üst üste üçüncü, sezonda ise dördüncü galibiyetini elde etti.

        Piastri'nin takım arkadaşı Lando Norris ikinci olurken, Mercedes'ten George Russell ise podyumun son basamağında yer aldı.

        Son dört sezonun şampiyonu Max Verstappen ise 4. oldu.

        Formula 1'de sezonun bir sonraki yarışı Emilia Romagna Grand Prix'si 18 Mayıs'ta gerçekleşecek.

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