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        Formula 1'de sonraki durak Suudi Arabistan!

        Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Suudi Arabistan Grand Prix'siyle devam edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 10:41 Güncelleme: 18.04.2025 - 10:41
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        Formula 1'de sonraki durak Arabistan!
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        Formula 1'de sezonun 5. yarışı Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek. Suudi Arabistan Grand Prix'si, Cidde şehrinde bulunan 6 bin 174 metre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde 50 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 20.00, yarış ise 20 Nisan Pazar günü TSİ 20.00'de yapılacak.

        Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı. Bu pistteki en hızlı turunu ise 2021 yılında 1:30.734 derecesiyle Büyük Britanyalı sürücü Lewis Hamilton gerçekleştirdi.Geride kalan 4 yarışı McLaren pilotu Oscar Piastri 2, aynı takımdan Lando Norris ile Red Bull'dan da Max Verstappen 1'er kez kazandı.

        Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        PİLOTLAR

        1- Lando Norris (Büyük Britanya): 77 puan2- Oscar Piastri (Avustralya): 74 puan3- Max Verstappen (Hollanda): 69 puan4- George Russell (Büyük Britanya): 63 puan5- Charles Leclerc (Monako): 32 puan

        TAKIMLAR

        1- McLaren: 151 puan2- Mercedes: 93 puan3- Red Bull: 71 puan4- Ferrari: 57 puan5- Haas Ferrari: 20 puan

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