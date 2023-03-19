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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Formula 1'de zafer Sergio Perez'in!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2. ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez birinci oldu

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AA / HABERTURK.COM
  • Formula 1'de zafer Sergio Perez'in!

    Sezonun 2. mücadelesi, Cidde kentinin sokaklarında oluşturulan 6,1 kilometrelik Corniche Pisti'nde, 50 tur üzerinden yapıldı.
  • Formula 1'de zafer Sergio Perez'in!

    Pole pozisyonundaki Sergio Perez, startta Aston Martin sürücüsü Fernando Alonso'ya kaybettiği liderliği 4. turda geri aldı.
  • Formula 1'de zafer Sergio Perez'in!

    İlerleyen turlarda otomobilinin yüksek temposu sayesinde farkı açan ve yarışı kontrol altına alan Perez, bu sezon ilk, kariyerinin 5. yarış birinciliğine ulaştı.
  • Formula 1'de zafer Sergio Perez'in!

    15. cepten kalkan son 2 yılın şampiyonu Max Verstappen, 18. turda başlayan güvenlik aracı periyodunu avantaja çevirdi. En hızlı tur zamanına da imza atan Verstappen, mücadeleyi takım arkadaşı Perez'in 5.3 saniye arkasında 2. bitirdi.
  • Formula 1'de zafer Sergio Perez'in!

    Alonso ise aldığı 5 saniye cezasına rağmen liderin 20.7 saniye gerisinde 3. oldu.
  • Formula 1'de zafer Sergio Perez'in!

    Puanını 44'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen ile en yakın takipçisi Perez arasındaki fark bir puana indi. Red Bull sürücülerini, 30 puanla Alonso izledi.
  • Formula 1'de zafer Sergio Perez'in!

    Sezonun 3. yarışı Avustralya Grand Prix'si 2 Nisan'da düzenlenecek.

    Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
  • Formula 1'de zafer Sergio Perez'in!

    PİLOTLAR

    1. Max Verstappen (Hollanda): 44 puan

    2. Sergio Perez (Meksika): 43

    3. Fernando Alonso (İspanya): 30

    4. Carlos Sainz (İspanya): 20

    5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 20
  • Formula 1'de zafer Sergio Perez'in!

    TAKIMLAR

    1. Red Bull: 87

    2. Aston Martin: 38

    3. Mercedes: 38

    4. Ferrari: 26

    5. Alpine: 8

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