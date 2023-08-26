Formula 1 Hollanda GP ne zaman, saat kaçta? F1 Hollanda Grand Prix hangi kanalda? - Motor Sporları Haberleri

Formula 1 Hollanda GP ne zaman, saat kaçta? F1 Hollanda Grand Prix hangi kanalda? - Motor Sporları Haberleri

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Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı 13. hafta yarışı ile sürüyor. Hollanda'da koşulacak yarışta pole pozisyonunda başlayacak isim Verstappen oldu. İşte, yarışseverlerin merakla beklediği Verstappen GP yarışı ile ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte, detaylar...