Monaco'da dün düzenlenen '2025 Formula 1 Tag Heuer Grand Prix de Monaco' otomobil yarışı, heyecanlı ve renkli geçti.

McLaren takımından Lando Norris'in birinci olduğu Monaco Formula 1 yarışında, ikinciliği Ferrari takımından Charles Leclerc, üçüncülüğü de yine McLaren’den Oscar Piastri aldı. Charles Leclerc'in ayrıca 'Günün Yarışçısı' seçildiği Monaco yarışında ödülleri Monaco Prensi Albert ile Monaco Prensesi Charlene verdi.

F1 heyecanına pek çok ünlü isim de ortak oldu. 59 yaşındaki ünlü oyuncu Patrick Dempsey, yarışın sonunda damalı bayrağı sallayan kişi olarak objektiflere yansıdı.

Yarışta ayrıca Jeff Bezos'dan Naomi Campbell'a, Dua Lipa'dan Sofia Vergara'ya pek çok ünlü isim vardı.

Milyarder girişimci Jeff Bezos ve gazeteci nişanlısı Lauren Sanchez

Pop yıldızı Dua Lipa

İngiliz süper model Naomi Campbell

Fransız futbol teknik direktörü Zinédine Zidane

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Kate Moss'un model kardeşi Lottie Moss

Oyuncu Sofia Vergara

Brezilyalı model Izabel Goulart

Oyuncu Patrick Dempsey ve eşi Jillian Fink