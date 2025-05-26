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        Haberler Dünyadan Formula 1 Monaco Grand Prix otomobil yarışında ünlüler geçidi - magazin haberleri

        Formula 1 Monaco yarışında ünlüler geçidi

        Formula 1 Monaco Grand Prix'inde yarışın heyacanına pek çok ünlü isim de ortak oldu. Dua Lipa'dan Sofia Vergara'ya, Jeff Bezos'tan Patrick Dempsey'e kadar pek çok ünlü isim otomobil yarışını yerinde seyretti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 11:54 Güncelleme: 26.05.2025 - 12:18
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        Formula 1 yarışında ünlüler geçidi
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        Monaco'da dün düzenlenen '2025 Formula 1 Tag Heuer Grand Prix de Monaco' otomobil yarışı, heyecanlı ve renkli geçti.

        McLaren takımından Lando Norris'in birinci olduğu Monaco Formula 1 yarışında, ikinciliği Ferrari takımından Charles Leclerc, üçüncülüğü de yine McLaren’den Oscar Piastri aldı. Charles Leclerc'in ayrıca 'Günün Yarışçısı' seçildiği Monaco yarışında ödülleri Monaco Prensi Albert ile Monaco Prensesi Charlene verdi.

        F1 heyecanına pek çok ünlü isim de ortak oldu. 59 yaşındaki ünlü oyuncu Patrick Dempsey, yarışın sonunda damalı bayrağı sallayan kişi olarak objektiflere yansıdı.

        Yarışta ayrıca Jeff Bezos'dan Naomi Campbell'a, Dua Lipa'dan Sofia Vergara'ya pek çok ünlü isim vardı.

        Milyarder girişimci Jeff Bezos ve gazeteci nişanlısı Lauren Sanchez

        Pop yıldızı Dua Lipa

        İngiliz süper model Naomi Campbell

        Fransız futbol teknik direktörü Zinédine Zidane

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        Kate Moss'un model kardeşi Lottie Moss

        Oyuncu Sofia Vergara

        Brezilyalı model Izabel Goulart

        Oyuncu Patrick Dempsey ve eşi Jillian Fink

        Belçikalı futbolcu Thibaut Courtois ve eşi Mishel Gerzig

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        Fransız futbolcu Kylian Mbappe

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        #Formula 1 monaco
        #f1 monaco
        #otomobil yarışı
        #Dua Lipa
        #Jeff Bezos
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