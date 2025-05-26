Formula 1 Monaco yarışında ünlüler geçidi
Formula 1 Monaco Grand Prix'inde yarışın heyacanına pek çok ünlü isim de ortak oldu. Dua Lipa'dan Sofia Vergara'ya, Jeff Bezos'tan Patrick Dempsey'e kadar pek çok ünlü isim otomobil yarışını yerinde seyretti
Monaco'da dün düzenlenen '2025 Formula 1 Tag Heuer Grand Prix de Monaco' otomobil yarışı, heyecanlı ve renkli geçti.
McLaren takımından Lando Norris'in birinci olduğu Monaco Formula 1 yarışında, ikinciliği Ferrari takımından Charles Leclerc, üçüncülüğü de yine McLaren’den Oscar Piastri aldı. Charles Leclerc'in ayrıca 'Günün Yarışçısı' seçildiği Monaco yarışında ödülleri Monaco Prensi Albert ile Monaco Prensesi Charlene verdi.
F1 heyecanına pek çok ünlü isim de ortak oldu. 59 yaşındaki ünlü oyuncu Patrick Dempsey, yarışın sonunda damalı bayrağı sallayan kişi olarak objektiflere yansıdı.
Yarışta ayrıca Jeff Bezos'dan Naomi Campbell'a, Dua Lipa'dan Sofia Vergara'ya pek çok ünlü isim vardı.
Milyarder girişimci Jeff Bezos ve gazeteci nişanlısı Lauren Sanchez
Pop yıldızı Dua Lipa
İngiliz süper model Naomi Campbell
Fransız futbol teknik direktörü Zinédine Zidane
Kate Moss'un model kardeşi Lottie Moss
Oyuncu Sofia Vergara
Brezilyalı model Izabel Goulart
Oyuncu Patrick Dempsey ve eşi Jillian Fink
Belçikalı futbolcu Thibaut Courtois ve eşi Mishel Gerzig
Fransız futbolcu Kylian Mbappe