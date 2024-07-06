Fotoğraflarla: Birleşik Krallık'ta Başbakanlık Ofisi'nin değişmeyen ismi kedi Larry
Birleşik Krallık Başbakanlık Ofisi'nin yeni ev sahibi Keir Starmer oldu. Altıncı başbakanını ağırlayan kedi Larry ise ofisin değişmeyen ismi olarak kaldı.
Birleşik Krallık Başbakanlık Ofisi'nin yeni ev sahibi Keir Starmer oldu. Altıncı başbakanını ağırlayan kedi Larry ise ofisin değişmeyen ismi olarak kaldı.
Larry, Başbakan'ın kedisi ve bugüne kadar David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss ve Rishi Sunak'a eşlik etti.
Kabine Ofisi tarafından Farelerden Sorumlu Genel Müdür unvanı verilen Larry, yıllardır Başbakanlık Ofisinde hareketli saatlerin yaşandığı dönemlerde ofis önünde bekleyenlerin ilgi odağı olmaya devam etti.
Başbakanlık Ofisi'ninin 2011 yılında Londra'daki bir barınaktan sahiplendiği Larry'nin burada geçirdiği 13 yıl renkli karelere sahne oldu.
Larry ilk sahiplenildiğinde yalnızca dört yaşındaydı. Başbakanlık Ofisi'nin web sayfasına göre günlerini, 'eve gelen misafirleri selamlamak, güvenlik görevlilerini denetlemek ve antika mobilyaların uyuklama kalitesini test etmek' ile geçiriyordu.
EPA
Getty Images
EPA
Reuters
Getty Images
Getty Images