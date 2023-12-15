Fotoğrafta ne görüyorsunuz? İlk seçiminiz kişiliğinizi ele veriyor!
İnsanların neyi nasıl gördüğü ve nelere dikkat ettiği, beynin bilgiyi yorumlayışıyla alakalıdır. Kişilik testleri olarak sınıflandırılan bu psikoloji testleri, bireylerin karakteristik özelliklerini tahmin eder. Peki, fotoğrafta ne görüyorsunuz? İşte kişilik testi!
YAŞLI ADAM: Eğer bu fotoğrafa baktığınız saniye yaşlı bir adam suratı görüyorsanız hayatınızda en değer verdiğiniz şey sadakat. Sadece insanlara değil, fikirlere ve kararlarınıza karşı da sadakate önem veriyorsunuz. Liderlik yönünüz çok güçlü ve bulunduğunuz ortamlarda bunu hissettiriyorsunuz.
GENÇ KIZ: Eğer bu fotoğrafa ilk baktığınızda bir genç kız görüyorsanız aslında hayata oldukça olumlu yanaşıyorsunuz denebilir. Size göre her olumsuzluk içerisinde mutlaka olumlu bir yön barındırabilir. Çevrenize pozitif enerji saçmanızla dikkat çekebilirsiniz.
HANGİ MERDİVEN İNMEK, HANGİSİ ÇIKMAK İÇİN?
Sağdaki merdiveni çıkmak, soldakini ise inmek için kullanıyorsanız günlük hayatınızda oldukça uyumlu birisinizdir. Rutininizi aksatmayı sevmezsiniz. Her gün aynı saatte uyanır, aynı saatte uyursunuz. İşten eve, evden işe temposunda birisiniz. Size göre kurallar çok önemlidir.
Eğer soldaki merdivenden çıkıp, sağdan inmeyi tercih ediyorsanız, sürprizlerle dolu bir kişiliğe sahipsinizdir. Esprilerinizle, neşeli tavırlarınızla dikkat çekersiniz. Tek doğrunuz yoktur, herkesin doğrusu kendine göredir.
ELMA: Bu fotoğrafa baktığınız ilk an elma görüyorsanız sağlam bir duruşunuz vardır. Hayallere pek dalmazsınız ve genelde gerçeklerle ilgilenirsiniz. Realist yapınız sayesinde ihtimallere bel bağlamazsınız. Her durumda kolaylıkla toparlanabilirsiniz.
BIÇAK: Eğer görselde bıçak görüyorsanız, geçmişiyle yaşayan birisiniz denilebilir. Geçmişte olan olumsuzlukları, başınıza gelen talihsizlikleri asla unutamıyor, sürekli düşünüp hayıflanıyorsunuz. İnsanların size nasıl haksızlık ettiği üzerine uzun uzun kafa yoruyorsunuz.
KELEBEK: İlk bakışta kelebek gördüyseniz çok naif bir yapıya sahip olduğunuzu söyleyebiliriz. Hayatı acımasız ve zalim görebilirsiniz. Olumsuzluklardan fazlasıyla etkilenebilir ve mutsuzlaşabilirsiniz.
YÜZ: Bu fotoğrafa ilk baktığınızda ilk olarak yüz görüyorsabuz, olumsuz şeyleri hayatınıza entegre etmezsiniz ve daima her negatifin içerisinden pozitif çıkarmaya çalışırsınız.
ELMALAR: Eğer ilk bakışta elma görüyorsanız, neşeli, biraz uçarı bir yapınız olduğunu gösterir. İyimser bir kişiliğiniz var ve çok ciddi işler size göre değildir.
OTURAN ADAM: Bu fotoğrafa ilk baktığınızda gördüğünüz şey oturan bir adam ise, kişiliğiniz dengelidir. Uyumlu yapınızla girdiğiniz her çevrede sevilirsiniz. Ayaklarınız yere sağlam basar ve kararlarınızın daime arkasında durursunuz.
TAVŞAN: Bu fotoğrafa ilk baktığınızda gördüğünüz şey tavşan ise agresif bir kişiliğe sahip olabilirsiniz. Ne zaman neye nasıl tepki vereceğinizi çevrenizdeki insanlar tahmin edemeyebiliyor. Bu tavırlarınız ise insanların sizden çekinmesine yol açabiliyor.
ÖRDEK: Eğer ilk bakışta bu fotoğrafta bir ördek görüyorsanız, sakin bir kişiğinizin olduğu söylenebilir. Fevri çıkışlardan uzak durursunuz ve genelde kendi halinizde yaşamayı tercih edersiniz.
Eğer görsele ilk baktığınızda gördüğünüz görsel hakkında karar veremiyor, bir ördek bir tavşan görüyorsanız, yaratıcı bir kişiliğiniz var denilebilir. Ayrıntılara çok önem verirsiniz ve çoğu insanın ilk etapta fark edemediği ayrıntıları görebilirsiniz.
Not: Test eğlence amaçlıdır; bilimsel verilere dayanmaz.