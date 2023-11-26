Haberler Televizyon FOX TV o dizinin de fişini çekti! Final tarihi netleşti!

FOX TV o dizinin de fişini çekti! Final tarihi netleşti! Birçok yeni yapımı ekranlarla buluşturan FOX TV'den bir projeyle ilgili daha final kararı geldi. Dizinin yayından kalkacağı tarih netleşti. Habertürk Giriş: 26.11.2023 - 11:57 Güncelleme: 26.11.2023 - 11:57 facebook

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Başrollerinde Hande Erçel, Burak Deniz, Cem Davran, Menderes Samancılar, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya, Uğur Uzunel, Polen Emre, Gülçin Hatıhan, Aslı Orcan, Berrin Arısoy ve Muttalip Müjdeci gibi oyuncuların yer aldığı Bambaşka Biri dizisi için final kararı geldi.

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Yurt dışında büyük ilgi gören Hande Erçel ile Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı Bambaşka Biri adlı dizi yıl sonunda ekrana veda ediyor.