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        Haberler Televizyon FOX TV o dizinin de fişini çekti! Final tarihi netleşti!

        FOX TV o dizinin de fişini çekti! Final tarihi netleşti!

        Birçok yeni yapımı ekranlarla buluşturan FOX TV'den bir projeyle ilgili daha final kararı geldi. Dizinin yayından kalkacağı tarih netleşti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2023 - 11:57 Güncelleme: 26.11.2023 - 11:57
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        Başrollerinde Hande Erçel, Burak Deniz, Cem Davran, Menderes Samancılar, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya, Uğur Uzunel, Polen Emre, Gülçin Hatıhan, Aslı Orcan, Berrin Arısoy ve Muttalip Müjdeci gibi oyuncuların yer aldığı Bambaşka Biri dizisi için final kararı geldi.

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        Yurt dışında büyük ilgi gören Hande Erçel ile Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı Bambaşka Biri adlı dizi yıl sonunda ekrana veda ediyor.

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        Oyunculuğu sebebiyle sık sık eleştirilere maruz kalan Hande Erçel'in Bambaşka Biri adlı projesi de ortaya çıkan iddialara göre reyting kurbanı oldu.

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        Savcı Leyla ve haber spikeri Kenan'ın yaşadığı aşkı ve aksiyonu konu alan dizi herhangi yeni bir gelişme yaşanmazsa 16. bölümüyle ekranlara veda edecek.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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