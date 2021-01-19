Fran Lebowitz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Netflix'te yayınlanan 7 bölümlük mini dizi de yazar

Fran Lebowitz Amerikan yaşamını alaycı bir dille anlatıyor. Pretend It’s a City isimli belgesel diziyi, Akademi Ödülü, BAFTA ve Altın Küre sahibi Amerikalı film yönetmeni ve senarist Martin Scorsese ise yönetmenliğini yapıyor.

FRAN LEBOWİTZ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Fran Lebowitz 27 Ekim 1950 yılında Amerika'da dünyaya gelmiştir.

Bazı eleştirmenler ona modern Dorothy Parker adını verdi.

Frances Ann Lebowitz, Amerikalı bir yazar, konuşmacı ve ara sıra aktör. New York Şehri duyarlılığından süzülen Amerikan yaşamı üzerine alaycı sosyal yorumlarıyla tanınır. Fran Lebowitz lisedeyken okuldan atılıyor, daha sonra da geri dönmüyor. 20 yaşında taşındığı New York’ta yaşamayı sürdüren Fran Lebowitz, o yıllarda kendisini desteklemek için temizlikçi, şoför, taksi şoförü olarak çalışıyor. 1978 yılında ilk kitabı, Metropolitan Life , yayımlandı. En son yayınlanan kitabı, New York’ta yaşayan ve Paris’e taşınmak isteyen dev pandalarla ilgili bir çocuk kitabı olan Bay Chas ve Lisa Sue Pandalarla Buluşuyor (1994) idi . O zamandan beri Lebowitz, tamamlanmamış çeşitli kitap projeleri üzerinde çalıştı.

2010 yılında Lebowitz, Halkla Konuşma belgeselinde yer aldığında yeni nesil izleyicilerle tanıştı .17 Kasım 2010’da, 16 yıllık bir aradan sonra belgeseli tanıtmak için David Letterman ile The Late Show’a geri döndü . Şaka yollu bir şekilde “yazar ablukası” olarak adlandırdığı, yıllarca süren yazarlık engelini tartıştı.