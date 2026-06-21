Francisco Conceiçao'dan flaş Cristiano Ronaldo açıklaması

Bebekler ne zaman denize girebilir?

Yenidoğan bebekle yaz seyahati konusunda açıklamalarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Bebek anne sütüyle besleniyorsa aşılanmış gibi çeşitli hastalıklara karşı korunmuş durumda olur. Mamayla beslenen bebeklerin ikinci ay aşıları yapıldıktan sonra denize girmesi uygun... Daha Fazla Göster Yenidoğan bebekle yaz seyahati konusunda açıklamalarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Bebek anne sütüyle besleniyorsa aşılanmış gibi çeşitli hastalıklara karşı korunmuş durumda olur. Mamayla beslenen bebeklerin ikinci ay aşıları yapıldıktan sonra denize girmesi uygun olur" dedi. Daha Az Göster