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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Francisco Conceiçao'dan flaş Cristiano Ronaldo açıklaması

        Francisco Conceiçao'dan flaş Cristiano Ronaldo açıklaması

        Portekiz Milli Takımı'nın sağ kanat oyuncusu Francisco Conceiçao, 2026 FIFA Dünya Dünya Kupası'nda Özbekistan'la karşılaşacakları maç öncesi takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'yla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cristiano Ronaldo'ya pas vermek zorunda olmadıklarının altını çizen 23 yaşındaki oyuncu, "Basında bir algı var. Her topu Ronaldo'ya atmak zorundaymışız gibi yazılıyor. Böyle bir şey yok. Ronaldo'ya pas vermek zorunda değiliz. Pozisyonda her zaman en iyi konumdaki adamı görürüz. Ronaldo zaten gol atabilecek yeteneğe sahip." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 22:57 Güncelleme:
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        Conceiçao'dan flaş Ronaldo açıklaması!

        2026 FIFA Dünya Dünya Kupası K Grubu ikinci maçında Özbekistan'la karşılaşacak olan Portekiz'in oyuncularından Francisco Conceiçao, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        "RONALDO'YA PAS VERMEK ZORUNDA DEĞİLİZ"

        Conceiçao, "Basında bir algı var. Her topu Ronaldo'ya atmak zorundaymışız gibi yazılıyor. Böyle bir şey yok. Ronaldo'ya pas vermek zorunda değiliz. Pozisyonda her zaman en iyi konumdaki adamı görürüz. Ronaldo zaten gol atabilecek yeteneğe sahip. Gol atma konusunda Cristiano Ronaldo ile kimse boy ölçüşemez." diye konuştu.

        23 yaşındaki futbolcu, özellikle takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile ilgili sözleriyle dikkat çekti.

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