Fransa: 3 - Türkiye: 0 | MAÇ SONUCU
Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa şampiyonasının grup aşamasındaki üçüncü maçında Fransa'ya 3-0 yenildi.
Avrupa şampiyonasının grup aşamasındaki üçüncü maçında Fransa'yla karşı karşıya gelen Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, 3-0 mağlup oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 25-21, 25-18 ve 25-18 set sonuçlarıyla kaybederek 2. yenilgisini yaşadı.
Bulgaristan’ın ev sahipliği yaptığı organizasyonda 1. Grup’ta yer alan milliler, dördüncü maçını 14 Temmuz Pazar günü TSİ 15.00'te Polonya ile oynayacak.