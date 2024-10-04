Fransa, 33 yıl aradan sonra Frankofon Zirvesi liderlerini ağırlıyor

19. Frankofon Zirvesi, Fransa'nın başkenti Paris’e yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Villers-Cotterets kentindeki şatoda başladı.

Fransa'nın 33 yıl aradan sonra yeniden başlattığı zirve, yarın da Paris'te devam edecek.

Zirvenin açılışında, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Tunus Başbakanı Kemal el-Meduri, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Uluslararası Frankofon Örgütü (OIF) Genel Sekreteri Louise Mushikiwabo'nun yanı sıra birçok hükümet ve devlet lideri yer aldı.

Fransa ile aralarındaki gerilim sonrası OIF üyeliği askıya alınan Mali, Burkina Faso ve Nijer zirveye davet edilmedi.

Fransız Kralı 1. François'nın bu kentte, Fransız ulusunun birliğini ortak bir dil vasıtasıyla kurmaya başladığını ifade eden Macron, "Hepimiz buranın vatandaşlarıyız, çünkü hepimiz Fransızca dilinin vatandaşlarıyız." dedi.

Bu yılki teması, "Fransızca üretmek, yenilik yapmak ve girişimci olmak" olarak belirlenen zirvede, OIF'nin başkanlığını Fransa, Tunus'tan devraldı.

Macron, dünya genelinde 300 milyondan fazla kişinin bu dili konuştuğunu belirterek, OIF'nin 1970'de Nijer'in başkenti Niamey'de imzalanan anlaşmayla kurulduğunu hatırlattı.

Fransızcanın ayrıca ticaret, girişimcilik ve ticaret için kullanılan bir dil olduğunu belirten Macron, ticaretle ilgilenen gençlerin sadece İngilizceye değil Fransızcaya yönelmesi çağrısında bulundu.

Macron, gelecek yıl, Villers-Cotterets şatosu bünyesindeki Fransızca Uluslararası Dil Merkezi'nin Fransızca öğretmenleri ve tercümanlar eğitmeye başlayacağını açıklayarak, "(Fransızca konuşan ülkeler) Frankofoni, asrın zorluklarını göğüslememize olanak tanıyan bir diplomatik etki alanıdır. Bugün Villers-Cotterets çağrısıyla, büyük dijital aktörlere daha güvenli ve çeşitli bir dijital ortam kurmaları için çağrıda bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu