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Fransa ve ABD arasında tırmanan ticaret gerilimi borsada işlem gören Fransız lüks ürün üreticilerini vurdu. Fransa'nın Google, Facebook, Amazon gibi ABD'li dev firmaları etkileyecek yüzde 3'lük dijital vergi getirmesine ABD çok sert tepki gösterdi. ABD Ticaret Temsilciliği söz konusu kararın doğrudan Amerikalı firmalara ek yük bindirmeyi hedeflediğini belirterek, buna misilleme olarak Fransa'dan ithal edilen 2.4 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi getirmeyi değerlendirdiğini açıkladı.

Söz konusu ürünler arasında şarap, rokfor peyniri, el çantaları ve kozmetik ürünleri bulunuyor. Çin'le beraber dünyanın en büyük lüks tüketim pazarı ABD'nin ek vergi getirmeyi planlamasıyla Fransız şirketlerin hisselerinde önemli düşüşler yaşandı.

Çantalarıyla ünlü lüks devi Hermes'in hisselerindeki kayıp yüzde 2.5'e yaklaştı. Louis Vuitton, Moët & Chandon gibi markaları bünyesinde bulunduran LVMH'deki düşüş ise TSİ 16.00 itibarıyla yüzde 1.6 oldu. Diğer lüks ürün firmaları Christian Dior'daki düşüş yüzde 1.7'yi, Gucci ve Balenciaga'nın sahibi Kering'deki düşüş ise yüzde 1.8'i buldu.

GERİLİM TIRMANIYOR

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması üzerine Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie'nin, ABD'nin Fransa'dan ithal ettiği ürünlere ek tarife uygulaması durumunda AB'nin ABD'ye karşılık vereceğini belirtmesi bu firmalar üzerindeki kara bulutların bir süre daha dağılmayacağına işaret etti.