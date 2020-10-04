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Fransa Açık'ta yaprak dökümü devam ediyor

Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Halep'in ardından 5 numaralı seribaşı Bertens de 4. turda elendi

Fransa Açık'ta yaprak dökümü devam ediyor

Hollandalı sporcu Kiki Bertens, kadınlarda 5 numaralı seribaşı olduğu Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'na dördüncü turda veda etti.

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasındaki tek kadınlar 4. tur mücadelesinde, Bertens ile İtalyan Martina Trevisan karşılaştı.

Dünya sıralamasının 159. basamağındaki Trevisan, 1 saat 35 dakika süren mücadeleyi 6-4'lük setlerle 2-0 kazarak kariyerinde ilk kez grand slam çeyrek finaline çıktı.

26 yaşındaki İtalyan raket, kendisi gibi ilk kez grand slam çeyrek finaline çıkan 19 yaşındaki Polonyalı Iga Swiatek ile karşı karşıya gelecek.

Swiatek, bugün oynanan 4. tur maçında 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep'i 2-0 mağlup etmişti.

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