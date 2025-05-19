3 ülkeden İsrail bildirisi

İsrail'in Gazze'deki işgalini genişleteceğini açıklamasının ardından; Fransa, Birleşik Krallık ve Kanada ortak bir bildiriye imza attı.

Bildiride, İsrail'in saldırılarını genişletme kararının geri çekilmesi talep edilirken, Gazze'deki insani durumun tahammül edilmez seviyeye ulaştığına vurgu yapıldı.

İsrail'in Gazze'ye belli miktarda gıda sevk edilebileceğine ilişkin kararının ise yeterli olmadığı belirtilirken, İsrail'den saldırılarını durdurması ve Gazze'ye gıda ulaşımını mümkün kılması istendi.

Bildiride ayrıca, İsrail hükümeti üyelerinden gelen menfur açıklamalara dikkat çekildi.

Bildiride, İsrail'in saldırılarını durdurmaması hâlinde, yanıt olarak somut adımlar atılacağı ifade edildi.

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Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 340 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 357 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 475'e, yaralıların sayısı da 121 bin 398'e yükseldi.