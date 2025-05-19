3 ülkeden İsrail bildirisi

Fransa, Birleşik Krallık ve Kanada'dan ortak İsrail bildirisi
Fransa, Birleşik Krallık ve Kanada'nın ortak yayımladığı bildiride, Gazze'deki insani duruma dikkat çekilerek, İsrail'den saldırılarını genişletme kararını geri çekmesi istendi. Bildiride ayrıca, saldırıların durmaması durumunda, somut adımlar atılacağı ifade edildi.
İsrail'in Gazze'deki işgalini genişleteceğini açıklamasının ardından; Fransa, Birleşik Krallık ve Kanada ortak bir bildiriye imza attı.
Bildiride, İsrail'in saldırılarını genişletme kararının geri çekilmesi talep edilirken, Gazze'deki insani durumun tahammül edilmez seviyeye ulaştığına vurgu yapıldı.
İsrail'in Gazze'ye belli miktarda gıda sevk edilebileceğine ilişkin kararının ise yeterli olmadığı belirtilirken, İsrail'den saldırılarını durdurması ve Gazze'ye gıda ulaşımını mümkün kılması istendi.
Bildiride ayrıca, İsrail hükümeti üyelerinden gelen menfur açıklamalara dikkat çekildi.
Bildiride, İsrail'in saldırılarını durdurmaması hâlinde, yanıt olarak somut adımlar atılacağı ifade edildi.
Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 340 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 357 kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 475'e, yaralıların sayısı da 121 bin 398'e yükseldi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.
Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.
İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.
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