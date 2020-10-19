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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron kimdir, kaç yaşında?  

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, geçtiğimiz Perşembe günü Covid 19 testinin pozitif çıktığı öğrenilen bir kişiyle temas etmesi nedeniyle kendisini 7 günlük karantinaya aldı. Herhangi bir belirti göstermediği öğrenilen Macron’un sağlık yetkililerinin tavsiyelerine uyarak karantinaya girdiği belirtildi. Peki Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron kimdir, kaç yaşında?  

Brigitte Marie-Claude Macron, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşidir.

Brigitte Macron, Fransa'nın Amiens kentinde 1953 yılında dünyaya geldi. 22 Haziran 1974'te bankacı André Louis Auzière ile evlendi ve üç çocuğu oldu.

Brigitte Auzière, Amiens'de bir Cizvit lisesi olan La Providence'de Fransızca ve Latince'yi öğretti. Şimdiki eşi Emmanuel Macron da o lisedendi.

Edebiyat derslerine girdi ve katıldığı tiyatro sınıfından sorumluydu. André Louis Auzière ile boşandıktan sonra Macron ile evlendi.

Brigitte Macron, kocasının kampanyasında aktif bir rol oynamıştır ve bir üst danışman 'Varlığı onun için önemlidir' demiştir.

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