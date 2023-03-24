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Fransa'da 1 milyondan fazla kişi sokaklarda: Polisle göstericiler arasında arbede

Fransa'da, emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e yükseltmeyi öngören reforma karşı çıkan 1 milyonu aşkın Fransız sokağa indi. Sokaklarda polisler ve eylemciler arasında arbede yaşandı.

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  • Fransa'da 1 milyondan fazla kişi sokaklarda

    Fransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesine tepki gösteren vatandaşlar, Başbakan Elisabeth Borne'un reformu mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye alarak kabul ettiklerini açıklaması üzerine başkent Paris'te bir araya gelerek gösteri düzenledi.
  • Fransa'da 1 milyondan fazla kişi sokaklarda

    Gösteriye Avrupa Parlamento üyesi ve Fransız yeşiller partisi üyesi Europe Ecologie Les Verts (EELV) Yannick Jadot, Fransa Ulusal Meclisi Üyesi Clementine Autain ve Fransız CGT sendikası Genel Sekreteri Philippe Martinez de katıldı.
  • Fransa'da 1 milyondan fazla kişi sokaklarda

    Göstericiler, hükümetten, mecliste oylama yapılmadan nihai olarak kabul edilen reformdan vazgeçilmesini talep etti.
  • Fransa'da 1 milyondan fazla kişi sokaklarda

    Dijon, Rennes ve Rouen'de polis ve göstericiler arasında gerginlik yaşandı.
  • Fransa'da 1 milyondan fazla kişi sokaklarda

    Göstericilerden bazıları Paris sokaklarındaki çöp ve çöp bidonlarını ateşe verdi, otobüs duraklarını tahrip etti.
  • Fransa'da 1 milyondan fazla kişi sokaklarda

    GÖSTERİLERE 'DEVAM ÇAĞRISI

    Ülkenin önde gelen işçi ve öğrenci sendikaları, yaptıkları ortak açıklamada, reforma karşı hafta sonu ve 28 Mart Salı günü gösteriler düzenleme ve salı günü greve gitme çağrısında bulundu.
  • Fransa'da 1 milyondan fazla kişi sokaklarda

    Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yerel basına yaptığı açıklamada, gösterilerde en az 172 kişinin gözaltına alındığını, 149 polis ve jandarmanın yaralandığını belirtti.
  • Fransa'da 1 milyondan fazla kişi sokaklarda

    Darmanin, ülke genelinde 140 yangın söndürüldüğünü ve Paris'te 50 yangının sürdüğünü kaydetti.
  • Fransa'da 1 milyondan fazla kişi sokaklarda

    Organizatörlere göre Fransa'daki gösterilere 3,5 milyon, İçişleri Bakanlığına göre ise 1 milyon 89 bin kişi katıldı.
  • Fransa'da 1 milyondan fazla kişi sokaklarda

    Reform karşıtları Bordeaux kentinde belediye binasının kapısını da ateşe verdi.
  • Fransa'da 1 milyondan fazla kişi sokaklarda

    Başbakan Elisabeth Borne, Twitter'dan yaptığı açıklamada, gösterilerde meydana gelen şiddet ve tahribatın "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.
  • Fransa'da 1 milyondan fazla kişi sokaklarda

    Gösterilerin ise önümüzdeki haftalarda da devam etmesi bekleniyor.
  • Fransa'da 1 milyondan fazla kişi sokaklarda

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
  • Fransa'da 1 milyondan fazla kişi sokaklarda
  • Fransa'da 1 milyondan fazla kişi sokaklarda

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