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        Fransa'da 12. etabı Ion Izagirre Insausti kazandı

        Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 12. etabını, Cofidis takımından İspanyol Ion Izagirre Insausti kazandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 20:34
        12 etabı kazanan Ion Izagirre Insausti
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        Bu yıl 110'uncusu düzenlenen turun Roanne ile Belleville-en-Beaujolais kasabaları arasındaki 169 kilometrelik etabında Izagirre Insausti, 3 saat 51 dakika 42 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

        Etapta TotalEnergies ekibinden Fransız Mathieu Burgaudeau ikinci, Movistar'dan ABD'li Matteo Jorgenson ise üçüncü oldu.

        Genel klasmanda Jumbo-Visma'dan Danimarkalı Jonas Vingegaard, toplamda 50 saat 30 dakika 23 saniyelik süresiyle liderliğini sürdürerek sarı mayoyu korudu. BAE Emirates'in Sloven bisikletçisi Tadej Pogacar, liderin 17 saniye gerisinde ikincilikte yer aldı.

        Organizasyon, yarın Chatillon-sur-Chalaronne kasabası ile Grand Colombier Dağı arasındaki 138 kilometrelik etapla devam edecek.

        Tur, 21 etap sonunda 23 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.​​​​​​​

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