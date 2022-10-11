Fransa'da konvoy gürültü yaptı, nikah iptal oldu 0:00 / 0:00

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Trafik ihlali, kuru sıkı silahlarla sokak ortasında ateş... Cumartesi günü Illkirch-Graffenstaden kentinde yaşanan 'kaos'un ardından belediye başkanı bir çiftin nikahını iptal etti.

Fransız BFM Alsace'nin haberine göre, llkirch-Graffenstaden kentinde evlenmek isteyen çiftin beraberindeki düğün konvoyunun yol boyunca kornalara basması, sokak boyunca kuru sıkı silahla ateş etmesi üzerine ise birçok şikayet yapıldı.

Bunun üzerinde Belediye Başkanı Thibaud Philipps sıradışı bir karara vardı ve çiftin nikahının kıyılmamasını kararlaştırdı.

Olayda kuru sıkı silahı ateşleyenler gözaltına alınırken nikahı iptal eden belediye başkanı "Nikah seremonisini iptal kararı aldım çünkü kurallara uymamaya izin veremeyeceğimizi ve hiçbir şey yokmuş gibi davranamayacağımızı hissettim. Artık bölgedeki herkes yasalara uyulmadığında düğünün iptal edeceğini biliyor" dedi.

Thibaud Philipps "İçerideki kamu hizmetinden yararlanmak için dışarıdaki kurallara uymak zorundasınız" diyerek bu kararın toplum için 'güçlü' bir karar olduğunu ifade etti.

Gelin ve damadın düğünlerini yeniden planlamak için tüm formaliteleri sıfırdan başlatmak zorunda kalacakları belirtildi.

DAHA ÖNCE DE CEZA KESİLMİŞTİ

Fransa'da 2021 yılında da Türklerin yer aldığı 30 otomobillik düğün konvoyuna 9.585 Euro ceza kesilmişti.

Konvoyun trafik kurallarına uymadığı ve ihlal ettiği belirtilmişti.

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