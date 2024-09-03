Fransa'da Cumhrubaşkanı Macron'un azledilmesine ilişkin 186 binden fazla imza toplandı

Fransa'da, solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının erken genel seçimlerde Ulusal Meclis'te en fazla sandalyeyi elde etmesine rağmen sol ittifaktan bir başbakan atamayı reddettiği için "seçim sonuçlarını göz ardı etmekle" suçlanan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un azledilmesi için 186 binden fazla imza toplandı.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Başkan Yardımcısı Clemence Guette, X hesabından yaptığı paylaşımda, çevrim içi ortamda paylaşılan dilekçenin "şimdiden neredeyse 200 bin kişi tarafından imzalandığını" bildirdi.

Guette, Fransızları Cumhurbaşkanı Macron'un azledilmesini talep eden dilekçeyi imzalamaya çağırdı.

Dilekçede, Macron seçim sonuçlarına rağmen “eski hükümetin görevini sürdürmesine izin verdiği ve kendi programı dışındaki tüm hükümet programlarının uygulanmasını engellediği" gerekçesiyle eleştirildi.

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Macron’un seçimlerin üzerinden geçen 2 ayda henüz bir başbakan atamamış olmasının eleştirildiği ve 186 binden fazla kişinin imzaladığı dilekçede, "parlamenter rejimler ve temsili demokrasi sisteminde bu otoriter gidişatın eşi benzerinin olmadığı" kaydedildi.

LFI tarafından 31 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Macron'un azledilmesine yönelik teklif Ulusal Meclis'e sunulmuştu. LFI, seçim sonuçlarını göz ardı ederek Macron'un görevini ihlal ettiğini savunmuştu.