Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı dev protesto gösterileri düzenlendi - Dünya haberleri
ABONE OL

Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı dev protesto gösterileri düzenlendi

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı ülke çapında 1 milyon 270 bin kişi protesto gösterileri düzenledi.

Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı dev protesto gösterileri düzenlendi - Dünya haberleri
HABERTURK.COM

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülkenin emeklilik sisteminde reform planlarına karşı ülke çapında düzenlenen protestolara toplam 1.272 milyon kişinin katıldığını açıkladı.

Halk 300'den fazla noktada hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen reformu protesto edildi.

Sendika temsilcileri ülke çapındaki protesto yürüyüşlerinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, Fransız sendikalarının 7 ve 11 Şubat'ta emeklilik reformuna karşı yeni grevler ve gösteriler planladıklarını duyurdu.

Paris Belediyesi de emeklilik reformu karşıtı toplumsal hareketle dayanışma için kapalı kaldı.

Auvergne-Rhone-Alpes ve Rhone Valiliği, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Lyon kentindeki gösteride Fransa ve AB bayraklarına zarar verilmesi şiddetle kınanarak, "Bu eylemler Cumhuriyet ilkelerine aykırı" ifadeleri kullanıldı.

HÜKÜMETİN EMEKLİLİK REFORMU

Başbakan Elisabeth Borne, emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.

Emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta ülke genelinde düzenlenen gösterilere 1 milyondan fazla kişi katılırken, önde gelen 8 sendika, halkı bugün tekrar sokağa inmeye çağırmıştı.

Fotoğraf: AA, AP

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pakistan'da botun alabora olması sonucu ölen öğrencilerin sayısı 51'e çıktı - Dünya haberleri
DÜNYA Pakistan'da bot faciası: 51 ölü
Ukrayna'dan Avrupa'ya 'daha çok destek' çağrısı - Dünya haberleri
DÜNYA Ukrayna'dan Avrupa'ya 'daha çok destek' çağrısı
Kur'an-ı Kerim'e yakan Paludan hakkında soruşturma başlatıld
DÜNYA Kur'an-ı yakan Paludan hakkında soruşturma
Polonya ve 3 Baltık ülkesi, Rusya'yı hedef aldı, Ukrayna'ya desteği yineledi - Dünya haberleri
DÜNYA Litvanya'dan AB ülkelerine 'Rusya' eleştirisi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması
DÜNYA Kalın'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması
Hollanda’nın İstanbul Konsolosluğu geçici olarak halka kapatılıyor
DÜNYA Ülkelerden peş peşe seyahat uyarıları: Türkiye'den ...
İran'da 5,8 büyüklüğündeki depremde 3 bin 500 ev hasar gördü
DÜNYA İran'daki depremde binlerce ev hasar gördü
Çavuşoğlu: İsveç’in NATO üyeliğine şu an evet dememiz mümkün değil
DÜNYA "İsveç'e şu an için evet dememiz mümkün değil"
Hawaii'de spiral şeklinde merak uyandıran gizemli ışık: Musk ile bağlantılı mı?
DÜNYA Hawaii'de merak uyandıran gizemli ışık
Yüzyıl önce insanlar 2000'leri nasıl hayal ediyordu? 19. yüzyılda hayal edilen 2000 yılı!
DÜNYA Yüzyıl önce insanlar bugünü nasıl görüyordu?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.